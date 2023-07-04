MEB'den ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için flaş karar! 10 ilde 1 Eylül'den...

16 Haziran 2023 tarihinde başlayan yaz tatili 3 ay süreyle tüm öğrencilere rahat nefes aldıracak. Okulların erken açılacağına dair haberler gündemde yer alırken öğrenciler internet arama motorlarından aratmaya başladı. Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili erken mi bitecek? 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak?

2023-2024 OKULLAR AÇILIŞ TARİHİ

MEB Yusuf Tekin yaptığı açıklamalar üzerine yeni eğitim öğretim yılı için iş takvimini duyurdu. Okulların ne zaman açılacağına dair tüm meraklar giderildi. Bu bilgilere bakılarak okulların 11 Eylül Pazartesi günü açılacağı bilgisi verildi.

Yaz tatilinin kısalacağı hakkında çıkan iddialar üzerine ise henüz net bir bilgi yok. 2023 yaz tatili bu sene 2 ay 26 gün olacağı belirtildi.





OKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB üzerinden hizmet veren anaokullarında, ana sınıflarında ve ilkokul 1. sınıflar için henüz okul kayıtlarının başlamadığı belirtildi. Anaokulu kayıtlarının Ağustos ayının ilk haftasında işleme başlayacak.

BU SENE KAÇ DOĞUMLULAR 1. SINIFA BAŞLAYACAK?

69 ayın dolduran tüm öğrenciler 1. sınıfa başlayabilecek. 2023-2024 eğitim yılı için ilkokul kayıtlarını 69 ayını tamamlayanlar yapabilecek.

ANAOKULU BAŞLAMA YAŞI

Anaokuluna başlayacakların 36-68 aylık olması gerekirken ana sınıfı için ise eylül ayının sonu ele alınarak 57-68 aylık olmaları gerekir.