MEB'den yüz yüze eğitimde tam doz aşı önerisi!

Milli Eğitim Bakanlığı 81 İl Müdürlüğü'ne 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' başlığı altında bir yazı gönderdi. Gönderilen yazı ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlandı.

Hazırlanan yazıda okulların açılması sonrası yüz yüze eğitimde görevli tüm öğretmenler ile birlikte eğitim personelleri ve kantin çalışanlarının tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerisinde bulunuldu. Tam doz aşısının tamamlanmış olması gerekli kişiler arasında öğrenci servisi personeller ve öğrencilerle aynı evde yaşayan kişiler de dahil edildi.