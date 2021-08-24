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MEB'den yüz yüze eğitimde tam doz aşı önerisi!

6 Eylül tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitimlerde koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberde okullar ve öğrencilerle aynı evde yaşayan kişiler hakkında tam doz aşı önerisi yapıldı.

24 Ağustos 2021 Salı 11:37
MEB'den yüz yüze eğitimde tam doz aşı önerisi!
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Milli Eğitim Bakanlığı 81 İl Müdürlüğü'ne 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' başlığı altında bir yazı gönderdi. Gönderilen yazı ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlandı.


Hazırlanan yazıda okulların açılması sonrası yüz yüze eğitimde görevli tüm öğretmenler ile birlikte eğitim personelleri ve kantin çalışanlarının tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerisinde bulunuldu. Tam doz aşısının tamamlanmış olması gerekli kişiler arasında öğrenci servisi personeller ve öğrencilerle aynı evde yaşayan kişiler de dahil edildi.


Son Güncelleme: 24.08.2021 11:37
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MebYüz Yüze EğitimTam Doz Aşı önerisiOkullarda Alınması Gereken önlemlerRehber
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