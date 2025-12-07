Mersin'de MERCEK’in Giyim Üretim Teknolojileri Kurslarına Yoğun İlgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilen Giyim Üretim Teknolojileri Kursu, temel dikişten profesyonel dikim tekniklerine kadar uzanan kapsamlı içeriğiyle ilgi görüyor. Kursiyerler, hem tekstil sektöründe iş bulma yetkinliği kazanıyor hem de belediyenin Kıyafet Evi için çocuk kıyafetleri üreterek sosyal dayanışmaya katkıda bulunuyor.

Kursun içeriği ve işleyişi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında yürütülen eğitimler, haftanın 6 günü 09.00-17.00 saatleri arasında, 5 grup halinde sürüyor. Program; dikiş makinesi kullanımı, kumaş dikimi, kalıp hazırlama, model uygulama gibi bir kıyafetin üretim sürecinin tüm aşamalarını kapsıyor. Eğitimlerde ayrıca overlok, reçme, kesim ve profesyonel dikim teknikleri de öğretiliyor.

Sosyal dayanışma ve istihdama katkı

MERCEK atölyeleri, aynı zamanda toplumsal desteğe de katkı sağlıyor. Kursiyerler, belediye tarafından sağlanan kumaşlarla 5-13 yaş arası çocuklar için kıyafetler dikerek Kıyafet Evi'ne destek veriyor. MERCEK Koordinatörü Gül Kadem Maya, alandaki faaliyetlere ilişkin olarak, "Eğitimlerimiz temelden ileri seviyeye kadar gruplarla devam ediyor. Kursiyerlerimizin seviyelerini belirleyerek uygun gruplara yerleştiriyoruz" dedi ve programın istihdama olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Gül Kadem Maya ayrıca, "Overloktan reçme makinesine, kalıp çıkarmadan kesime kadar birçok alanda eğitim veriyoruz. Sıfırdan başlayıp tekstil sektöründe iş bulan kursiyerlerimiz var. Kendi evinde üretim yapan ya da sosyal medya üzerinden satış yaparak marka oluşturan kursiyerlerimiz de mevcut" ifadelerini kullandı. Koordinatör, alanda toplam 12 kursun aktif olduğunu ve kursların Yenişehir, Halkkent, Hal ve Karacailyas şubelerinde sürdüğünü belirtti.

Eğitim süreci ve sonuçları

Yenişehir MERCEK Giyim Üretim Usta Öğreticisi Pınar Fidanoğlu, eğitim sürecini anlatarak, "Önce makine kullanımıyla başlıyoruz. El hakimiyeti geliştikten sonra kumaş dikimine, ardından kalıp hazırlamaya geçiyoruz. Kursiyerler, kendi bedenlerine göre kalıp çıkarıp tasarladıkları modeli uyguluyor. Yaklaşık 2,5 ay sonunda kendilerine kıyafet dikebilecek seviyeye geliyorlar" dedi. Bu süreç kursiyerlerin hem atölye ortamında hem de evde üretim yaparak ekonomik katkı sağlamasına olanak tanıyor.

Kursiyerlerin deneyimleri

Kursiyerler de programdan duydukları memnuniyeti paylaşıyor. Özlem Sağlam, "Hem öğreniyoruz hem de keyifli zaman geçiriyoruz. Sosyalleşmek için de çok güzel bir ortam" diye konuştu. Yasemin Rahat ise, "Kısa sürede çok şey öğrendim. Kendime, eşime ve çocuğuma kıyafet dikebiliyorum" ifadelerini kullandı.

