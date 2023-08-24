Milli Eğitim Bakanlığı kararlarını açıkladı: Artık okullarda bunların kullanımı tamamen yasak olacak

Milli Eğitim Bakanlığı son dönemlerde verdiği kararlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bunların artık okullara sokulması bile yasak olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN YENİ KARARLAR

2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararlarını peş peşe açıklamaya başladı. Tüm dünyada genç yaştaki öğrencilerin fast food kullanımlarının artması ve erken yaşta obezite vakalarının çoğalması sebebiyle çocukların oyun ve sosyal medya bağımlılıklarının da arttığı gözlemleniyor. Bakanlık ve dernekler tarafından alınan kararlara göre eğitim öğretim döneminde obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele için de yeni bir dönem başlayacak.





Dersler başlamadan önce öğrenciler için kültür fizik aktiviteleri yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilen genelgelerle birlikte okul ortamlarının iyileştirme süreçleri, akademik ve mesleki eğitimlerin başlaması, beden, ahlak, duygu, zihin ve ruh için dengeli ve sağlıklı yetiştirilme için çalışmalar son hız devam edecek. Okul içlerinde ve okul dışında Bakanlık tarafından etkinliklerin düzenlenmesi bekleniyor. Etkinlikler içinde bilim, kültür, sanayi, teknoloji gibi alanlar olacak. Müze ve ören yerleri, tarihi eser ve camiler, kaleler, şehitlikler, kütüphaneler, bilim merkezleri, üniversite gezileri düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bir diğer karar ise sınıf içlerinde ya da okullarda cep telefonu yasaklarıyla ilgili oldu. Artık derslere akıllı cihazların girmesinin önüne geçilecek. Ödev veya benzeri durumlar için sosyal medya uygulamaları kullanılabilecek. Aynı zamanda okul tarafından belirlenen kıyafetler tercih edilecek ve değişiklik yapılmayacak.