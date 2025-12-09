Milli Eğitim Müdürü Emre Çay Muğla Teknoloji Koleji'ni İnceledi

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Teknoloji Koleji'ni ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim-öğretim süreçleri ve yenilikçi uygulamaları yerinde inceledi. Ziyaret, okul yönetimi tarafından karşılanmayla başladı ve kapsamlı incelemelerle sürdü.

Ziyaret Detayları

Çay, ilk olarak sınıfları gezdi ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Çay, okulun teknoloji odaklı eğitim anlayışı, yürütülen proje çalışmaları ve oluşturulan yenilikçi öğrenme ortamlarını yakından gözlemleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerle Görüşme

Ziyaret kapsamında Çay, öğretmenler odasında görev yapan meslektaşlarıyla da bir araya geldi. Öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen Çay, özellikle geleceğin eğitim vizyonunu şekillendiren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin okul içerisindeki uygulamalarına ilişkin detaylı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret, okulun teknolojik eğitim yaklaşımlarının ve öğretim modellerinin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

