  1. Anasayfa

  2. Eğitim

  3. Milyonlarca aday bu günü bekliyordu: YKS tercih işlemleri başladı

Milyonlarca aday bu günü bekliyordu: YKS tercih işlemleri başladı

Yayınlanma:
Milyonlarca aday bu günü bekliyordu: YKS tercih işlemleri başladı
Milyonlarca adayın sabırsızlıkla beklediği dönem başlıyor. Üniversite sıralarında yer almayı bekleyen adayların gözleri tercih kılavuzunda. YKS tercihleri bugün başlarken 8 Ağustos'a kadar tercih yapılabilecek.

ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklanmasıyla beraber heyecanla tercih zamanı beklenmeye başlandı. Bunun üzerine kurum üzerinden tercih kılavuzunun yayınlandığı haberi geldi. Tercih yapılacak okulların mümkünse ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Serpil Süer, birçok yerin altını çizdi.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber birinci oturum olan TYT giren adayların 2 milyon 995 bin 399'unun, ikinci oturum olan AYT'ye giren adayların 1 milyon 980 bin 480, Yabancı Dil Testi'ne giren adayların 173 bin öğrencinin sınavı geçerli kabul edildi. 27 Temmuz ve 8 ağustos aralığında sürecek tercihler için bu sene devlet ve vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarında 388 bin, lisans programlarında ise 465 bin kontenjan açıldı.

ÖSYM

 Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Serpil Süer, tercih yapacak olan adayların dikkat etmesi gerektiği yerlere değindi. Adaylar, listelerini üç sıralamada tamamlayabilir. İlk önce başarı sıralaması yetmediği yerlerde çok istenilen bölüm yazılır, kendi başarı sıralamasına yakın yerler yazılır ve listenin son yerine ise doğru ve tedbirli olarak kesinlikle gelebilecek yerler yazılır.

BAŞARI SIRALAMASINA DİKKAT

Geçtiğimiz sene baraj uygulamasıyla beraber daha çok aday tercih yaptığını belirten Sürer, YKS bir sıralama olduğunu hatırlatarak önemli olanın puan türünde adayın kaçıncı sırada olması gerektiği. Kaçıncı sırada olduğu ve o bölümün geçtiğimiz seneye bakılarak karar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim
Hem öğrenciler hem velilere YKS tercihi öncesi büyük şok! Yüzde 200 arttı
Hem öğrenciler hem velilere YKS tercihi öncesi büyük şok! Yüzde 200 arttı
Üniversite tercihi yapacak öğrencilere büyük şok! O üniversiteye taksit diye servet ödeyecekler
Üniversite tercihi yapacak öğrencilere büyük şok! O üniversiteye taksit diye servet ödeyecekler
Öğretmen ve öğrencileri şoka uğratan haber! MEB'den cep telefonu kararı çıktı: Tüm öğrenciler uymak zorunda
Öğretmen ve öğrencileri şoka uğratan haber! MEB'den cep telefonu kararı çıktı: Tüm öğrenciler uymak zorunda
Okullarda sistem sil baştan değişiyor! 4 gün okul 3 gün tatil: Öğrenciler bayram edecek
Okullarda sistem sil baştan değişiyor! 4 gün okul 3 gün tatil: Öğrenciler bayram edecek
Üniversiteli öğrenciler panikte! Mazide kalan harç ödemeleri geri mi dönüyor: YÖK kesin konuştu!
Üniversiteli öğrenciler panikte! Mazide kalan harç ödemeleri geri mi dönüyor: YÖK kesin konuştu!
Üniversite harçlarına ilişkin YÖK'ten flaş açıklama
Üniversite harçlarına ilişkin YÖK'ten flaş açıklama
AÖF öğrencileri dikkat! Sistem değişti: O tarihten sonra herkes uymak zorunda
AÖF öğrencileri dikkat! Sistem değişti: O tarihten sonra herkes uymak zorunda