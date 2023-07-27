Milyonlarca aday bu günü bekliyordu: YKS tercih işlemleri başladı

ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklanmasıyla beraber heyecanla tercih zamanı beklenmeye başlandı. Bunun üzerine kurum üzerinden tercih kılavuzunun yayınlandığı haberi geldi. Tercih yapılacak okulların mümkünse ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Serpil Süer, birçok yerin altını çizdi.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber birinci oturum olan TYT giren adayların 2 milyon 995 bin 399'unun, ikinci oturum olan AYT'ye giren adayların 1 milyon 980 bin 480, Yabancı Dil Testi'ne giren adayların 173 bin öğrencinin sınavı geçerli kabul edildi. 27 Temmuz ve 8 ağustos aralığında sürecek tercihler için bu sene devlet ve vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarında 388 bin, lisans programlarında ise 465 bin kontenjan açıldı.





Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Serpil Süer, tercih yapacak olan adayların dikkat etmesi gerektiği yerlere değindi. Adaylar, listelerini üç sıralamada tamamlayabilir. İlk önce başarı sıralaması yetmediği yerlerde çok istenilen bölüm yazılır, kendi başarı sıralamasına yakın yerler yazılır ve listenin son yerine ise doğru ve tedbirli olarak kesinlikle gelebilecek yerler yazılır.

BAŞARI SIRALAMASINA DİKKAT

Geçtiğimiz sene baraj uygulamasıyla beraber daha çok aday tercih yaptığını belirten Sürer, YKS bir sıralama olduğunu hatırlatarak önemli olanın puan türünde adayın kaçıncı sırada olması gerektiği. Kaçıncı sırada olduğu ve o bölümün geçtiğimiz seneye bakılarak karar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.