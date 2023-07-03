Milyonlarca öğrenciye müjde geldi! Bakanlık 3 bin TL burs verecek: Bu şartlara dikkat

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından verilen burs miktarlarında bir artış yapıldığını duyurarak, öğrencilere bayram müjdesi verdi. Lisans öğrencilerine yönelik burs miktarı 1 Temmuz tarihi itibarıyla 3 bin TL'ye yükseltildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TÜBİTAK burslarının 2023 yılında ikinci kez artırıldığını ve bu yeni rakamların bayram müjdesi niteliği taşıdığını belirtti. Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına destek olmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye'nin geleceği için yetişen gençlerin motivasyonunu artırmak ve ülkemizin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla bu artışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yeni burs miktarının öğrencilere daha fazla imkan sağlayacağı ve maddi destekle birlikte akademik çalışmalara odaklanmalarını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Bu artış, öğrencilere daha iyi bir eğitim ve araştırma ortamı sunmayı hedefleyen bir adım olarak değerlendirilebilir.

TÜBİTAK bursları, üniversite öğrencilerine bilimsel araştırmalara katılmaları ve teknolojik projeler geliştirmeleri için bir fırsat sunmaktadır. Bu burslar, genç beyinleri bilimsel çalışmalara teşvik ederek Türkiye'nin araştırma ve yenilik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere sağlanan bu destek, geleceğin bilim insanları ve teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sağlamaktadır.

3 BİN LİRAYA YÜKSELDİ





Yapılan güncellemeyle birlikte, önlisans ve lisans öğrencilerine verilen burs miktarı 2.180 TL'den 3.000 TL'ye yükseltildi. Yüksek lisans öğrencileri ise daha önce 7.275 TL olan burs miktarını 10 bin TL olarak alacaklar. Doktora öğrencileri için verilen burs miktarı da 9.920 TL'den 14 bin TL'ye çıkarıldı. Doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 13.230 TL'den 19 bin TL'ye yükseltildi.

Ayrıca, BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı'na başvuran doktora öğrencileri performans kriterlerine göre 5 bin TL'ye kadar, doktora sonrası araştırmacılar ise 6 bin TL'ye kadar performans ödemesi alabilecekler.

Yeni burs tutarları 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi'nin rehberliğinde büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Kacır, ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek araştırmacı insan kaynağına verilen desteklerin devam edeceğini vurguladı. Türkiye'nin Yüzyılı'na girerken, gençlerin araştırma yapmalarını, geliştirme çalışmalarında bulunmalarını ve üretim yapmalarını teşvik ettiklerini ifade etti. Bakan, gençlerin bu yönde ilerlemeleri halinde her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK burslarının 2023 yılında ikinci kez arttığını da duyurdu.