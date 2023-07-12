Milyonlarca öğrenciye müjde verildi! Zamlı KYK burs miktarları ortaya çıktı

Asgari ücretten memur maaşına kadar yapılan zamların ardından gözler öğrencilerin KYK bursuna kaydı. Özellikle de öğrencilerin kurtarıcısı olan KYK burs zam haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan geldiği an sevindirici haberle mutluluklar ortaya çıktı. Bakanlığın duyurusuna göre, burslara da artış yapılacaktır.





KYK Burs Miktarı Ne Kadar Oldu?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalara göre, TÜBİTAK’ın desteklediği projelerle birlikte öğrencilere verilen burs desteği üst limite ulaştı. Buna göre;

• Ön lisans ve lisans öğrencileri; 3000 TL

• Yüksek lisans öğrencileri; 10000 TL

• Doktorluk öğrencileri; 14000 TL

Güncellenmiş bir şekilde burs alacak.