Mudanya’da İtalyan Öğretmenler: Erasmus+ ile Sürdürülebilirlik Eğitimi

Mütareke İlkokulu, Erasmus+ kapsamında 1-5 Aralık’ta İtalya’dan gelen öğretmenleri ağırladı; geri dönüşüm, sıfır atık ve kültürel gezilerle sürdürülebilirlik çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:09
Mudanya’da İtalyan Öğretmenler: Erasmus+ ile Sürdürülebilirlik Eğitimi

Mudanya’da İtalyan Öğretmenler, Erasmus+ ile Sürdürülebilirlik Odaklı Ziyarette

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Mütareke İlkokulu, Erasmus+ Projesi çerçevesinde İtalya’dan gelen öğretmenleri ağırlayarak çevre ve sürdürülebilirlik temalı örnek bir programa imza attı.

Ziyaret ve Uygulamalı Etkinlikler (1-5 Aralık)

1-5 Aralık tarihleri arasında Istituto Comperensivo IC Malfer İlkokulu’ndan Maria Dall Agnola, Francesca Pezzin, Federica Ritacca ve Dina Lorenzi, işbaşı gözlem etkinliği kapsamında Mudanya’ya gelerek Mütareke İlkokulu’nda çeşitli sınıf içi çalışmalara katıldı. Ziyaret boyunca geri dönüşüm, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam başlıklarında gerçekleştirilen atölyeler incelendi ve öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden geliştirdiği projeler, oyunlar ve modeller uygulamalı olarak deneyimlendi.

Öğrenciler, hazırladıkları materyalleri İtalya’daki yaşıtlarına hediye etmek üzere paketleyerek kültürlerarası paylaşımı somutlaştırdı.

Kültürel Geziler ve Yerinde İncelemeler

Program süresince konuk öğretmenler Bursa, Mudanya, Trilye, İznik ve Gölyazı’da kültürel geziler gerçekleştirdi. Faaliyetin son gününde Okul Müdürü Hayrettin Minare’nin ev sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve şube müdürleri sınıfları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Topal, bu tür projelerin öğrencilerin dil becerilerine, kültürlerarası iletişimine ve akademik gelişimine önemli katkı sağladığını vurgulayarak hem okul yönetimine hem de misafir öğretmenlere teşekkür etti.

Öne Çıkan Öğrenci Çalışmaları

Etkinliklere damga vuran çalışmalar Mütareke İlkokulu 4/A sınıfı tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler, atık malzemelerle hazırladıkları el yapımı gitarlarla "Geri Dönüşüm" şarkısını seslendirdi; makrome iplerinden yaptıkları anahtarlıklarla da "Geri dönüşüm bir alışkanlıktır" mesajını pekiştirdi.

Sohbet ve Veda

İngilizce Öğretmeni Yeliz Mehmetoğlu Kılınç’ın rehberliğinde düzenlenen soru-cevap bölümünde İtalyan öğretmenler memnuniyetlerini dile getirerek öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Programın sonunda konuk öğretmenler, okul yönetimi ve öğrencilere misafirperverlikleri için teşekkür etti ve ilerleyen süreçte yeni projelerde yeniden bir araya gelme dileğiyle Mudanya’dan ayrıldı.

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi