Öğrenciler de veliler de şaşkın! MEB apar topar duyurdu: Tatildeki öğrenciler dikkat

Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği "2023 yaz tatili" ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okulların açılış tarihleri ​​ve diğer detayları aşağıda yer almaktadır.

2023 yaz tatili ne zaman bitecek?

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı MEB Takvimi, uzun zamandır araştırılan soruların yanıtını içeriyor. 2023 yaz tatili ne zaman bitecek, yeni dönem ne zaman başlayacak? şeklinde gelen sorulara karşılık olarak işte MEB takvimine ilişkin detaylar...





"2023 yaz tatilinin başlangıcı ve bitişi"

2023 yaz tatili 16 Haziran'da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son açıklamasına göre kesin tarih belirlendi. Bakanlığın açıklamasına göre okulların açılış tarihi 11 Eylül 2023.

Bu nedenle ilk ve ortaokul öğrencileri için yeni ders saati 11 Eylül'den itibaren başlayacak.

11 Eylül 2023 Pazartesi günü 2023 yaz tatili resmen sona erecek. Öğrenciler kaldıkları yerden eğitimlerini almaya devam edecekler.