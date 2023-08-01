  1. Anasayfa

  2. Eğitim

  3. Öğrenciler de veliler de şaşkın! MEB apar topar duyurdu: Tatildeki öğrenciler dikkat

Öğrenciler de veliler de şaşkın! MEB apar topar duyurdu: Tatildeki öğrenciler dikkat

Yayınlanma:
Öğrenciler de veliler de şaşkın! MEB apar topar duyurdu: Tatildeki öğrenciler dikkat
2023 yılı ders programı: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ders programına göre 2023 yaz tatili 16 Haziran'da başlayıp 11 Eylül'de sona ermektedir. Öğrenciler 11 Eylül'de okul hayatına başlayacak. Detaylar için okul takvimine bakınız.

Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği "2023 yaz tatili" ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okulların açılış tarihleri ​​ve diğer detayları aşağıda yer almaktadır.

2023 yaz tatili ne zaman bitecek?

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı MEB Takvimi, uzun zamandır araştırılan soruların yanıtını içeriyor. 2023 yaz tatili ne zaman bitecek, yeni dönem ne zaman başlayacak? şeklinde gelen sorulara karşılık olarak işte MEB takvimine ilişkin detaylar...

Öğrenciler de veliler de şaşkın! MEB apar topar duyurdu

"2023 yaz tatilinin başlangıcı ve bitişi"

2023 yaz tatili 16 Haziran'da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son açıklamasına göre kesin tarih belirlendi. Bakanlığın açıklamasına göre okulların açılış tarihi 11 Eylül 2023.

Bu nedenle ilk ve ortaokul öğrencileri için yeni ders saati 11 Eylül'den itibaren başlayacak.

11 Eylül 2023 Pazartesi günü 2023 yaz tatili resmen sona erecek. Öğrenciler kaldıkları yerden eğitimlerini almaya devam edecekler.

Eğitim
Üniversite Ankara'da okunur diyenlere Mansur Yavaş'tan full destek! Tüm üniversitelilere müjdeyi verdi
Üniversite Ankara'da okunur diyenlere Mansur Yavaş'tan full destek! Tüm üniversitelilere müjdeyi verdi
Tatil yapan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine büyük şok! MEB gece yarısı duyurdu
Tatil yapan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine büyük şok! MEB gece yarısı duyurdu
Milyonlarca aday bu günü bekliyordu: YKS tercih işlemleri başladı
Milyonlarca aday bu günü bekliyordu: YKS tercih işlemleri başladı
Hem öğrenciler hem velilere YKS tercihi öncesi büyük şok! Yüzde 200 arttı
Hem öğrenciler hem velilere YKS tercihi öncesi büyük şok! Yüzde 200 arttı
Üniversite tercihi yapacak öğrencilere büyük şok! O üniversiteye taksit diye servet ödeyecekler
Üniversite tercihi yapacak öğrencilere büyük şok! O üniversiteye taksit diye servet ödeyecekler
Öğretmen ve öğrencileri şoka uğratan haber! MEB'den cep telefonu kararı çıktı: Tüm öğrenciler uymak zorunda
Öğretmen ve öğrencileri şoka uğratan haber! MEB'den cep telefonu kararı çıktı: Tüm öğrenciler uymak zorunda
Okullarda sistem sil baştan değişiyor! 4 gün okul 3 gün tatil: Öğrenciler bayram edecek
Okullarda sistem sil baştan değişiyor! 4 gün okul 3 gün tatil: Öğrenciler bayram edecek