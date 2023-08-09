Öğrencilere iyi, velilere kötü haber! Tatil günleri tamamen değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sistemini değiştirerek Finlandiya eğitim modeline geçiş yapacak. Yeni eğitim modeli ile İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencileri haftada yalnızca 4 gün boyunca okula gidecek, 3 gün boyunca ise tatil yapacak.

Avrupa genelinde uygulanan bu eğitim modeli eğitim öğretim hayatının daha verimli hale geldiğini gösteriyor. MEB, yeni eğitim sistemini uygulamaya geçmeden hemen önce pilot bölge belirleyecek ve bu bölgede deneme sürecine başlayacak. Özellikle de deprem bölgesindeki aksaklıklardan kaynaklı pilot bölgenin deprem bölgesinde olacağı düşünülüyor.





2024 – 2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ise tüm Türkiye’nin bu modele geçeceği öngörülüyor.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Öğrencilerin merakla beklediği okulların ne zaman açılacağı sorusunun cevabı açıklandı. Takvim doğrultusunda okullar 11 Eylül’de açılacak ve dersler başlayacak.

Eğitim Sisteminde Köklü Değişim

Alınan büyük kararla birlikte Türkiye’de yer alan eğitim sistemi baştan aşağı değişecek ve öğrencilere daha esnek bir eğitim programı sunacak. Finlandiya eğitim modeliyle birlikte öğrenme motivasyonun artacağı ve eğitimde başarının yükseleceği bekleniliyor.

MEB yetkilileri, yeni eğitim modeli içerisinde öğrenci ve öğretmenler üzerindeki tüm etkilerini yakından takip ederek gerekli düzenlemeleri hemen gerçekleştirecek. Aynı zamanda, velilerin ve diğer paydaşların da geri bildirimlerini dikkate alacaklar.