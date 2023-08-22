Öğrencilerin yüzü gülüyor: Sayılı günler kala açıklandı! Tatil günleri uzadı

Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı peş peşe yeni kararlarını açıklamaya başladı. Artık tatil günleri 3 güne çıkıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TATİL GÜNLERİ UZUYOR

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri yakından ilgilendiren haberleri peş peşe paylaşmaya devam ediyor. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ilk olarak verilen karar sınıfta kalma uygulamasının geri geleceği ile ilgili olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından bildirilen haberlere göre devamsızlık ve başarısızlık sebebiyle öğrenciler sınıf tekrarı yapabilecek.





Son dönemlerde bütün dünyada uygulanmaya başlanan Finlandiya eğitim modeli kapsamında öğrencilerin eğitimlerinin daha verimli olması için tatil günlerinin uzamasına karar verilmişti. Birçok Avrupa ülkesi bu eğitim modelini uygularken Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim döneminde bazı pilot okullarda bu uygulamayı yapması bekleniyor. Eğer uygulama devamlı hale gelirse bütün eğitim sistemi baştan değişmiş olacak. Bu sene eğitim öğretim dönemi 11 Eylül tarihinde başlayacak. Birinci sınıfa ve anaokuluna başlayan öğrenciler okula adapte olabilmeleri için bir hafta önceden başlayacak.