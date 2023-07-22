Öğretmen ve öğrencileri şoka uğratan haber! MEB'den cep telefonu kararı çıktı: Tüm öğrenciler uymak zorunda

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün akşam A Haber kanalına çıktı ve burada canlı yayınlanan programda önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tekin, eğitim programıyla ilgili A'dan Z'ye birçok konuyu masaya yatırdı. Programda, sırasında sosyal medyada sorulan soruları yanıtladı ve öğretmen atamasından eğitime kadar çeşitli konularda görüşlerini paylaştı. Bakan Rekin, ayrıca okullarda cep telefonu kullanılması konusuna da değindi.

"Eğitimde cep telefonu kullanma sorunu"

Bakan Yusuf tekin, okullarda cep telefonu ile tablet kullanımına ilişkin öğretmen ve velilerin kaygılarına dikkatleri çekti. “Öğretmenler ve veliler bundan şikayetçi." diyen Tekin, "Bu nedenle, tüm okullarda değil, sınıflarda cep telefonu kullanımını sınırlamak için adımlar atmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca bazı problemlerden de kaçınabilir. Öğrencilerin sınıfların içinde fotoğraflar çekmesi gibi bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle tüm bu konuları bir arada değerlendirerek tedbir alınması önemlidir.” şeklinde konuştu.





"Eğitimde teknoloji kullanımının sınırlılıkları"

Öğretmen ve öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanımı ile ilgili düzenlemelerin okul ortamında daha etkili bir eğitim süreci sağlamayı amaçladığı söylenmektedir. Teknolojinin eğitimdeki önemi ile beraber etkin kullanımının önemi göz önünde bulundurularak, öğrencilerin derslere odaklanabilmeleri ve sınıf düzenini sağlayabilmeleri adına cep telefonunun kontrollü bir şekilde kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır.

"Ebeveyn endişeleri ve okul disiplini"

Cep telefonu ile tabletlerin kullanımının kontrol altına alınması ile veli kaygıları azaltılacak ve okul ortamında disiplin daha etkin olarak uygulanabilecektir. Sınıfta cep telefonu kullanmamak, öğrenme sürecinin kalitesini artırır, böylece öğretmenler derslere ve öğrenci katılımına odaklanabilir.

"Eğitimde cep telefonu kullanımının önemi"

Günümüzün hızla gelişen teknolojisinde cep telefonları eğitim sürecine önemli katkılar sağlayabilmektedir. Ancak bu konuda önlem ve kısıtlamalar göz ardı edilmemelidir. Teknolojinin eğitimde etkin kullanımı, öğrencilerin daha aktif ve ilgili olmalarına yardımcı olacaktır.

"Ebeveynlerin sorumlulukları"

Cep telefonu kullanımını kontrol etme konusunda ebeveynlere de önemli bir sorumluluk düşmektedir. Ebeveynlerin, çocuklarının derslere ve öğretmen talimatlarına odaklanmasına yardımcı olmak için cep telefonu kullanımını izlemesi gerekir. Ayrıca okul müdürü ile işbirliği içinde olmalı ve eğitim-öğretim ortamının disiplinli ve etkili bir şekilde işlemesi için de bir çaba göstermelidirler.