Öğretmenler için PCR testi zorunlu mu ? Test vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?

Uzun süredir uzaktan ve hibrit eğitimde olan milyonlarca öğrenci 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren okullarında yüz yüze eğitime başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm kademelerde tüm sınıfların haftanın 5 günü yüz yüze olacak şekilde okullarında olacaklarını ve korona virüs hastalığı sebebiyle tüm okullarda tüm tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edeceği duyurmuştu.

Öğretmenler içi PCR testi zorunlumu ?

Hastalık ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biriside aşısız olan öğretmenlerin ve okul çalışanlarının haftada 2 kezvermesi oldu. Peki Öğretmenler içi PCR testi zorunlumu ? Test vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında alınan karara göre öğretmenler ve okulda çalışanlar haftanın 2 günü PCR testi vermek zorunda. Öte yandan dün yapılan bilim kurulu toplantısı sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapmış olduğu açıklamada hem aşısız olup, hem PCR testi vermek istemeyen öğretmenlerin olacağına inanmadığını, konuyla ilgili bir sıkıntının kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Test vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?

Bilim kurulu toplantısı sonrasında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayanların okula alınmama gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ifade etti

Öte yandan aşılama süreciyle ilgili olarak Bakan Koca en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88‘i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75‘i bulduğunu bildirdi.