İstanbul 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
ALTIN
488.22
DOLAR
8.3054
STERLİN
11.5588
EURO
9.9333
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına karşı Meteoroloji'den uyarı!
Son Dakika
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına...
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor? İşte en kapsamlı araştırma..
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor?...
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! ' Hastanede yatan hastaların ?'ını da aşı olmayanlar'
Son Dakika
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! '...
Memur ve memur emeklilerine enflasyon zam farkı göründü
Son Dakika
Memur ve memur emeklilerine enflasyon...

Öğretmenler için PCR testi zorunlu mu ? Test vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?

6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, aşısız öğretmenlerden haftada 2 kez PCR testi isteneceği açıklandı. Peki Öğretmenler için PCR testi zorunlu mu ? Test vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?

03 Eylül 2021 Cuma 14:36
Öğretmenler için PCR testi zorunlu mu ? Test vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?
Takip Et:

Uzun süredir uzaktan ve hibrit eğitimde olan milyonlarca öğrenci 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren okullarında yüz yüze eğitime başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm kademelerde tüm sınıfların haftanın 5 günü yüz yüze olacak şekilde okullarında olacaklarını ve korona virüs hastalığı sebebiyle tüm okullarda tüm tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edeceği duyurmuştu.


Hastalık ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biriside aşısız olan öğretmenlerin ve okul çalışanlarının haftada 2 kez PCR testi vermesi oldu. Peki Öğretmenler içi PCR testi zorunlumu ? Test vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?

Öğretmenler içi PCR testi zorunlumu ? 

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında alınan karara göre öğretmenler ve okulda çalışanlar haftanın 2 günü PCR testi vermek zorunda. Öte yandan dün yapılan bilim kurulu toplantısı sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yapmış olduğu açıklamada hem aşısız olup, hem PCR testi vermek istemeyen öğretmenlerin olacağına inanmadığını, konuyla ilgili bir sıkıntının kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Test vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?

Bilim kurulu toplantısı sonrasında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayanların okula alınmama gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ifade etti

Öte yandan aşılama süreciyle ilgili olarak Bakan Koca en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88‘i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75‘i bulduğunu bildirdi.


Son Güncelleme: 03.09.2021 14:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pcr TestiÖğretmenler Için PCR Testi Zorunlu Mu ?Pcr Testi Zorunlumu?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı, yüz yüze eğitim öncesi yoğun güvenlik önlemlerini belirledi!
İçişleri Bakanlığı, yüz yüze eğitim öncesi yoğun güvenlik önlemlerini belirledi!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Bakan Özer:'Yüz yüze eğitim zorunluluk haline geldi'
Bakan Özer:'Yüz yüze eğitim zorunluluk haline geldi'
MEB çalışma takvimini duyurdu! İşte okulların kapacağı tarih ve ara tatil tarihleri
MEB çalışma takvimini duyurdu! İşte okulların kapacağı tarih ve ara tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanı duyur! 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak
Milli Eğitim Bakanı duyur! 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak
O üniversiteden yüz yüze eğitim açıklaması
O üniversiteden yüz yüze eğitim açıklaması

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, diziyle ilgili paylaşımlarda bulundu
BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
İşsizlik maaşından kimler yararlanabilmektedir? Esnaflar, işsizlik maaşı alabiliyor mu?
Orman yangınlarına duyarsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz'den duygulandıran paylaşım!
Al birini vur ötekine! Seren Serengil'in sevgilisi Tohma'nın duyarsızlığı yok artık dedirtti!
Netflix John Delorean Otomotiv Efsanesi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
ATV İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?
Bedelli askerlik yeni fiyatı ne kadar oldu?
Büyükşen cinayetinde son gelişmeler neler? HTS ve WhatsApp kayıtları incelemeye alındı
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
PUBG Mobile Sezon 20 ne zaman gelecek? Sezon 20 Royal Pass ödülleri
Nazara gelen Seren Serengil önüne gelene tehditler savurdu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.