Okuldan takdir teşekkür alan öğrenciler hemen koşsun! Velilere ödeme yapılacak

Akbank, çocuk sahibi müşterilerine yönelik bir kampanya duyurusu yaparak karne hediyesi sunacağını açıkladı. Kampanya kapsamında, çocuklarına özel bir sürpriz yapmak isteyen müşterilere 600 TL'ye kadar hediye çeki verileceği belirtildi. Akbank, takdir veya teşekkür belgesi alan öğrencilere yönelik bir ödeme programı başlatıyor. Bu program kapsamında, okullardan takdir veya teşekkür belgesi alan öğrencelerin velilerine ödeme yapılacak. Öğrencilerin başarılarının takdir edilmesi ve motivasyonlarının artırılması amacıyla Akbank, bu özel destek programını hayata geçiriyor.

Öğrencilerin başarı belgelerini velilerin Akbank şubelerine veya diğer belirlenen başvuru noktalarına götürmeleri gerekmektedir. Veliler, öğrencilerin başarı belgelerini ibraz ettiklerinde ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir. Ödemeler, velilerin banka hesaplarına veya belirlenen ödeme yöntemleriyle yapılacaktır.





Hediye çekleri, sadece Akbank müşterisi olan çocuk sahibi müşterilere özel olarak sunulacak ve çeşitli mağazalarda geçerli olacak. Hediye çeki tutarı, çocuğun başarısı ve müşterinin Akbank hesabındaki harcama geçmişi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Müşteriler, çocuklarının başarılarını ödüllendirmek ve onlara mutlu bir karne günü yaşatmak için bu kampanyadan faydalanabilecekler.

Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden kampanya detayları ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak mümkündür. Bu kampanya ile Akbank, çocukların başarılarını kutlayarak ailelere ve çocuklara destek vermeye devam etmektedir. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi, çocukların ileride emeklilik dönemlerinde maddi güvenceye sahip olmalarına yardımcı olurken, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ise ailelerin çocuklarının sağlık ihtiyaçlarını güvence altına alır. Bu sayede aileler, çocuklarının geleceği için önemli bir adım atarken aynı zamanda anlık kazanç elde etme imkanına sahip olmaktadır.





Akbank ve CarrefourSA, Haziran ayında gerçekleşen bir kampanya kapsamında çocuklarına karne hediyesi olarak Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası başlatan anne ve babalara özel hediyeler sunuyor. Kampanyaya katılan Akbank müşterileri, belirli koşulları sağladıklarında hediye çekleri kazanma fırsatına sahip oluyorlar.

Bu kampanya sayesinde anne ve babalar, çocuklarının geleceğini güvence altına alırken aynı zamanda CarrefourSA'dan hediye çeki kazanma avantajına sahip olacaklar. Hediye çekleri, CarrefourSA mağazalarında kullanılabilecek ve çeşitli ürünlerde indirim sağlayacaktır.