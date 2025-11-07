Okullarda İlk Ara Tatil Başladı: 10-14 Kasım

MEB'e bağlı yaklaşık 20 milyon öğrenci 10-14 Kasım'da birinci dönem ara tatiline girdi; yarıyıl ve ikinci dönem takvimi ile LGS ve İOKBS tarihleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:27
Okullarda İlk Ara Tatil Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, birinci dönem ara tatiline girdi. 10-14 Kasım tarihleri arasında uygulanacak ara tatil nedeniyle milyonlarca öğrenci için son ders zili çaldı.

Tatil ve dönem takvimi

Öğrenciler ve öğretmenler birinci dönem ara tatilini 10-14 Kasım arasında yapacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve eğitim öğretim dönemi 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Öğrenciler ara tatilde ne yapacak?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığı yapan bazı öğrenciler, ara tatili hem dinlenme hem de ders tekrarı için fırsat olarak değerlendirmeyi planlıyor.

Sınav tarihleri

Sınav takviminde yer alan önemli tarihler arasında, 8. sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 14 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. Ayrıca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü uygulanacak.

