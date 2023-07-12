Okullarda ilk ders zili o tarihte çalacak! Okulların açılma tarihi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıklayarak, yeni eğitim yılında planlanan tarihleri duyurdu. Buna göre, öğrencilerin heyecanla beklediği ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak ve yeni eğitim dönemi başlayacak.

Bu yıl içerisinde öğrencilere dinlenme ve nefes alma fırsatı tanımak için ara tatiller de planlanmıştır. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tatil, öğrencilerin dinlenmelerini sağlayacak ve motivasyonlarını yükseltecek bir mola olacak.





Yarıyıl tatili ise 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. Bu tatil, öğrencilere ve öğretmenlere uzun bir dinlenme süresi sunacak, aynı zamanda ikinci döneme hazırlık yapmaları için fırsat sağlayacak.

İkinci dönemde ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak. Bu tatil, öğrencilerin ve öğretmenlerin yeniden enerji toplamalarını sağlayacak ve yılın son bölümünde daha verimli çalışmalarını destekleyecektir.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarih, öğrencilerin bir yıl boyunca elde ettikleri bilgi ve becerileri değerlendirme ve tatilin başlaması için bir dönüm noktası olacak. Bu şekilde, öğrenciler hem eğitimlerini tamamlamış olacaklar hem de bir sonraki eğitim dönemine hazırlık yapabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı çalışma takvimi, öğrencilerin ve öğretmenlerin planlama yapmalarına ve eğitim sürecini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak. Bu takvim, eğitim sistemimizin düzenli ve yapılandırılmış bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla titizlikle oluşturulmuştur.