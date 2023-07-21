Okullarda sistem sil baştan değişiyor! 4 gün okul 3 gün tatil: Öğrenciler bayram edecek

Yeni eğitim yılı için hazırlıklar yapılırken bu defa okulların sürelerinde değişiklik olacağı konuşulmaya başlandı. Dünya geneli ele alındığında İskandinav ülkelerinin dünya birincisi olduğu görülüyor. Ne Avrupa ne de Amerika ülkelerinde eğitim kalitesinin yakınına bile geçilemiyor. Bunun üzerine öğrencilere müjdeli haber geldi. Yoğun ders programından sıkılan ve saatlerde yapılan derslerin önüne geçilmesi yönünde harekete geçildi.

OKULLAR 3 GÜN TATİL OLACAK

Ülkemizde müzik, resim ve daha birçok ders zorunlu tutulurken bu derslerde başarı şartı gerekiyor. Devam zorunluluğu zorunlu kılınırken Avrupa'da bile bu sistemin ortadan kaldırıldığı görülüyor. Önümüzdeki yılla beraber Avrupa'da bazı ülkelerde 4 gün ders yapılırken 3 gün tatil yapılmasına karar verildi. Amaç ise öğrencilerin daha fazla sosyalleşmesidir.





Bu sistemin başarıyı arttırdığı görüldüğünde Türkiye'de benzer sistemin uygulanması bekleniyor. Pilot şehirlerde uygulanmaya başlanırken önemli olan ise süreli olmadı oldu. İşte gözler MEB tarafından gelecek karar çevrildi.