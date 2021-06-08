ÖSYM 2021 DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) çok az bir süre kala adaylar sınav yerlerini merak ediyor. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan sınavda sınıflar adaylar için hazırlanırken 2 yıllık üniversite eğitimi alan vatandaşlar 4 yıla tamamlamak için DGS girecek.

DGS geç başvuru tarihi!

DGS geç başvuru tarihi 8 Haziran olurken sınav ücreti 225 TL oldu. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleşen sınavda 2 yıllık öğrenim gören kişilerin bölümleri ile alakalı 4 yıllık eğitim fakültelerine geçmelerine aracılık edecek.

Başvurular ÖSYM’nin intenet sitesi üzerinden olurken para yatırma işlemleri gerçekleşecek.

ÖSYM AİS üzerinden başvuru yapılırken osym.gov.tr aracılığı sayesinde sınava girebilirsiniz.

Para yatırma işlemleri online üzerinden veya bankamatik üzerinden yapılabilir. Para işlemi onaylandıktan sonra dekont saklanmalıdır.

Sınav ücreti ise ÖSYM e-işlemler kısmı ‘ödemeler’ alanından girerek yapabilirsiniz.