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ÖSYM AİS YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınavının yaklaşmasın z bir süre kala ÖSYM tarafından duyurulacak olan sınav yerleri merak edildi. Peki sınav yerlerinin belli olacağı tarih ne olacak? Hangi tarihlerde adaylar sına yerlerini öğrenebilecek? Sınav giriş belgesi hangi tarihte yayınlanacak?

08 Haziran 2021 Salı 18:04
ÖSYM AİS YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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2021 YKS sınavı için heyecanlı geri sayım başladı.TYT, AYT ve YDT şeklinde 3 oturum olacak olan sınav 26 ve 27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Peki sınava girecek olan adayların sınav yerlerinin belli olacağı tarih ne olacak? Hangi tarihlerde adaylar sına yerlerini öğrenebilecek? İşte detaylar...

YKS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?


Yüksek Öğretim Kurumları sınav giriş belgelerini genel olarak ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınavın gerçekleşmesine 1 hafta süre kala yayınlıyor.

26 Haziran'da TYT sınavının, 27 Haziran'da da AYT ve YDT'nin yapılacağını dikkate alırsak sınav yerlerinin 15-21 Haziran tarihlerinde açıklanması münkün. ÖSYM tarafından yapılacak olan resmi açıklama ile adaylar AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş sağlayıp sınav yerlerinin nerede olacaklarını öğrenebilecekler.

YKS TYT 26 Haziran Cumartesi saat 10:15'te, AYT 27 Haziran Pazar, saat 10:15'te, YDT de 27 Haziran Pazar, saat 15:45'te gerçekleşecek.


Son Güncelleme: 08.06.2021 18:04
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