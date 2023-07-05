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ÖSYM'den son dakika flaş duyurusu! Başvurular başladı: O sınava girecekler dikkat

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ÖSYM'den son dakika flaş duyurusu! Başvurular başladı: O sınava girecekler dikkat
ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2023-ALES/2 olarak adlandırılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular açılmıştır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023-ALES/2 olarak adlandırılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvuruların başladığını duyurdu.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan sınava başvurularını bugünden itibaren 10 Temmuz tarihine kadar yapabilecekler.
sınav

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebilecekler.

Adaylar, sınava ilişkin kılavuza ve diğer detaylara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekler.

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