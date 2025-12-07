Prof. Dr. Esra İbanoğlu GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Prof. Dr. Esra İbanoğlu GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi

Olağanüstü Genel Kurulda Yeni Başkan

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli Kurulu olağanüstü toplanarak Nüket Ersoy’un vefatının ardından boşalan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Prof. Dr. Esra İbanoğlu’nu seçti.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 11 Kasım 2025 tarihinde vefat eden Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’dan boşalan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Büyük bir katılımla gerçekleşen GKV Mütevelli Olağanüstü Genel Kurulunda yapılan seçim sonucunda uzun yıllardır GKV Mütevelli ve Yönetim kurulu üyeliği görevlerini başarıyla sürdüren Prof. Dr. Esra İbanoğlu başkanlık görevine seçildi.

Başkan İbanoğlu'nun Teşekkürü ve Taahhüdü

GKV Özel Okulları toplantı salonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrası Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Prof. Dr. Esra İbanoğlu, GKV Mütevelli kurulu üyelerine teşekkür etti. İbanoğlu, kendisi için büyük bir onur ve büyük sorumluluklar ifade ederek bu anlamlı görevi liyakatiyle yerine getirebilmek için büyük çaba göstereceğini dile getirdi. Başkan İbanoğlu yaptığı değerlendirmede,

"Gaziantep Kolej Vakfı tarihi misyonu ve güçlü eğitim kadrosuyla eğitime hizmetini sürdürecektir"

"GKV Özel Okulları kurucularından ve uzun yıllardır kurumumuzda mütevelli ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan değerli büyüğümüz Nüket Ersoy’un vefatı hepimizi derinden etkiledi. O Cumhuriyet’in yetiştirdiği, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, yaşamını ve bütün servetini eğitime adamış, Anadolu’nun eğitimle aydınlanacağı inancıyla yeni nesillerin yetişmesinde önemli görevler üstlenmiş, hepimiz için çok kıymetli bir rol modeldi. Onun ülkemize bıraktığı bu mirası yine O’nun çizgisinde gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak görevidir. Gaziantep Kolej Vakfı kurulduğu 1963 yılından bu yana ülkemizin gereksinim duyduğu, Atatürk ilke ve prensiplerine bağlı, çağdaş, demokratik ve laik cumhuriyet değerlerine içten bağlı, iyi eğitilmiş ve nitelikli insan gücü yetiştirme hedefini gerçekleştirmek için yoğun çaba göstermiştir. Vizyoner eğitim kadrosu, yönetici ve çalışanlarıyla ulusal düzeyde tanınan bir eğitim kurumu haline gelen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, Anaokulu ve İlkokulumuzda IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı), Ortaokulumuzda IB MYP (Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı), Cemil Alevli Kolejimizde IB DP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) onaylarının tamamını alarak süreç okulu olmaya hak kazanmış ve bu programı bölgemizde uygulayan ilk ve tek eğitim kurumudur. Bizler de gerek yönetim kurulu üyelerimizle gerekse mütevelli kurulu üyelerimizle el ele omuz omuza vererek Nüket Ersoy’un 1963 yılından bu yana oluşturduğu ve uyguladığı misyonla, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nı sahip olduğu tarihsel misyonuyla geleceğe daha güçlü taşıyabilmek için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

GKV'nin Gelecek Vizyonu

GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra İbanoğlu değerlendirmesine,

"GKV güçlü eğitim ve çağdaşlığın öncüsü olmaya devam edecektir"

"Gaziantep Kolej Vakfı, 62 yıllık köklü geçmişiyle, gelecek nesilleri yetiştirmenin ve tarihi boyunca, başarılı ilklere imza atmanın gururunu yaşayan kamu yararına çalışan, kâr amacı gütmeden, eğitimden artırdığını yine eğitime katarak büyüyen; öğrencilerine değer ve sorumluluk veren anlayışıyla, fark oluşturma isteği ve köklerinden aldığı güçle eğitimin, çağdaşlığın öncüsü olmaya devam edecektir. Kurumlarımızın kuruluşunda büyük roller üstlenerek yaşamlarını eğitime adayan başta Cemil Alevli, Celal Ersoy ve Nüket Ersoy olmak üzere bugün aramızda bulunmayan, kurumlarımıza büyük emekler veren kuruluştan itibaren çeşitli görevler alarak eğitime hizmet eden gerek mütevelli ve yönetim kurulu üyelerimizi gerekse idareci ve öğretmenlerimizi şükran ve minnetle anıyorum" şeklinde devam etti.

