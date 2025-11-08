Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Aile, Modern Dünyanın Son Sığınağı — SAÜ Konferansı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Aile, Modern Dünyanın Son Sığınağı

SAÜ'de düzenlenen "Neden Son Sığınak Aile?" konferansı yoğun ilgi gördü

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Genç Akademisyenler Birliği Sakarya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen konferansa ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, modern yaşamın bireyler üzerindeki etkilerine dair kapsamlı değerlendirmeler sundu.

Programı, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve üniversite dekanları da izledi. Prof. Dr. Tarhan, konuşmasında günümüz dünyasında bireylerin giderek yalnızlaştığını ve duygusal bağların zayıfladığını ifade etti. Toplum, teknoloji, kariyer baskıları ve artan bireyselleşmenin insanların kendilerini daha kırılgan hissetmesine yol açtığını belirtti.

Tarhan, bu koşullar altında korunmayı sağlayan temel yapının aile bağları olduğunu vurguladı ve ailenin birey için bir duygusal güven alanı oluşturduğunu kaydetti. Konferansta aidiyet duygusunun hem çocuk hem de yetişkin psikolojisi için hayati önemde olduğu özellikle öne çıkarıldı.

Konuşmasında, sevginin eksik olduğu aile ortamlarında yetişen bireylerin ileriki yaşamlarında bağlanma problemleri yaşayabileceği uyarısında bulunan Tarhan, günümüzün zayıflayan aile yapısının nedenlerini de sıraladı. Aşırı bireycilik, sosyal medyada onay arayışı, ağırlaşan kariyer ve ekonomik şartlar ile ilişkilerin tüketilebilir görülmesinin aile kurumunu tehdit eden başlıca etkenler olduğuna dikkat çekti.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlandığı bir soru-cevap bölümünün ardından son buldu. Konferans sonunda Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a bir hediye takdim edildi.

Öne çıkan mesaj: Modern dünyanın getirdiği yalnızlaşmaya karşı en sağlam sığınak olarak aile bağları korunmalı ve güçlendirilmelidir.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN "NEDEN SON SIĞINAK AİLE?" BAŞLIKLI KONFERANSTA KONUŞAN PROF. DR. NEVZAT TARHAN, MODERN DÜNYANIN BİREYİ YALNIZLAŞTIRDIĞINI VE BU ORTAMDA AİLENİN EN SON GÜVENLİ LİMAN OLMA ÖZELLİĞİNİ KORUDUĞUNU BELİRTTİ.