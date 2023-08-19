Sınav derdi olmadan üniversiteye gitmek hayaldi gerçek oldu! Sınavsız girilebilecek önlisans ve lisans bölümleri açıklandı

Kariyer hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik adım atan bireyler için, sınavsız ikinci üniversite olanakları önemli bir fırsat arz ediyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi gibi saygın eğitim kurumları, sınavsız ikinci üniversite programları ile aday öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim alternatifleri sunmaktadır. Bu programlar sayesinde başvuruda bulunacak olan öğrenciler, kariyerlerine yeni bir sayfa açma ve eğitimlerini ilerletme imkanı elde edebilirler.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU







Bu fırsat sayesinde, daha önce aldığınız ön lisans veya lisans diplomasını temel alarak, kariyerinizde yeni bir meslek sahibi olabilir veya ilgi duyduğunuz farklı bir alanda uzmanlaşabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversiteye başvuru yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi temel şartlar gerekmektedir. Ayrıca, adli sicil kaydının temiz olması da başvuru yapacak adayların aranılan kriterlerden biridir.

Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi gibi üniversitelerde, çeşitli lisans ve önlisans programlarında sınavsız ikinci üniversite imkanı bulunmaktadır. Adaylar, bu üniversitelerin internet siteleri üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler. Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, açıköğretim programlarına kayıt yaptıran diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olacaklar. Bu haklar arasında, eğitim öğretim faaliyetlerine katılma, sınavlara girme, ders geçme ve diploma alma gibi temel haklar yer almaktadır.

Ayrıca, sınavsız ikinci üniversite programları, özellikle çalışma hayatında ilerlemek isteyenler veya yeni bir kariyer alanı keşfetmek isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Başvuruların eylül ayında başladığı bu fırsatı değerlendiren adaylar, eğitimleri boyunca kendilerini geliştirme ve yeni bir mesleki yolda ilerleme şansını yakalıyorlar.