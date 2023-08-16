Sınava girmenize gerek yok: İkinci üniversite okumak artık çok kolay

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında sınavsız ikinci üniversiteler yer alıyor. Peki bu sene hangi bölümler açılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için heyecanla gün sayılırken Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kayıtlarıyla ilgili detaylar da belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları 21 Ağustos tarihinde başlayarak 16 Ekim tarihinde sona erecek.





İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları 7 Ağustos tarihinde başlayarak 7 Ekim tarihinde sona erecek. Atatürk Üniversitesi ön kayıt işlemleri de 28 Ağustos ve 1 Ekim tarihleri arasında resmî internet sitesi üzerinden yapılabilecek.