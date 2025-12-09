Sinop'ta Üniversiteli Gençler Kültürel Değerleri Yerinde Keşfetti

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNKAMER) Kadın Çalışmaları Kulübü tarafından yürütülen "Elden Ele Gönülden Gönüle Geleneklerimiz" ÜNİDES projesi kapsamında, üniversiteli gençler ilin kültürel mirasını yerinde tanıma fırsatı buldu.

Durakhan Anneleri Kadın Kooperatifi'nde dokuma geleneği anlatıldı

Programın ilk durağı Durakhan Anneleri Kadın Kooperatifi oldu. Kooperatif Başkanı Nazan Akkaya, öğrencilere dokuma sanatının tarihsel gelişimi, toplumdaki yeri ve el emeğinin önemi hakkında detaylı bir sunum yaptı. Öğrenciler, üretim alanlarını gezerek dokuma tezgâhlarında yapılan çalışmaları yerinde inceleme imkânı buldu ve geleneksel yöntemlerin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını gözlemledi.

Boyabat Yaşayan Kültürel Miras Müzesi ile geçmişe yolculuk

Gezinin ikinci durağında ise Boyabat Yaşayan Kültürel Miras Müzesi ziyaret edildi. Müze yetkilileri, öğrencilere Boyabat'ın tarihi dokusu, eski zanaatlar ve yöresel eşyalar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Katılımcılar müze gezisi sırasında bölgenin kültürel zenginliğini yerinde görerek tarih ve gelenekler üzerine farkındalık kazandı.

Etkinlik sonrası yapılan değerlendirmede, gezinin öğrencilerin kültürel değerlere bakışını geliştirdiği ve bölge tarihine ilgilerini artırdığı vurgulandı. SİNKAMER Kadın Çalışmaları Kulübü, öğrencilerin sosyokültürel gelişimine katkı sağlayan benzer etkinliklere devam edileceğini bildirdi.

