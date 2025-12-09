DOLAR
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 'Aile Yılı' Konferansı — Çalışanlar ve Aileler

DHMİ tarafından düzenlenen 'Aile Yılı' konferansında aile içi iletişim, iş-aile dengesi ve ebeveynlik konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:18
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 'Aile Yılı' Konferansı — Çalışanlar ve Aileler

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 'Aile Yılı' Konferansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında, DHMİ Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı çalışanları ve ailelerine yönelik kapsamlı bir konferans düzenlendi. Etkinlik, kurum içi farkındalığı artırmayı ve aile bütünlüğünü güçlendirmeyi hedefledi.

Konferansın İçeriği

Konferans, Cizre'de gerçekleştirildi ve davranış bilimleri uzmanı Dr. Burhan Çapan tarafından sunuldu. Programda aile içi iletişim, iş-aile dengesi, ebeveynlik becerileri ile çalışan destek mekanizmaları gibi günümüz çalışma hayatının kritik konuları ele alındı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen oturumlarda pratik öneriler ve bilinçlendirici bilgiler paylaşıldı.

Açılış Konuşması ve Hedefler

Programın açılış konuşmasını yapan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, 2025 'Aile Yılı'nın taşıdığı öneme dikkat çekti. Benek, kurum olarak temel hedeflerinin çalışanların hem profesyonel hem de özel yaşamlarında daha dengeli, mutlu ve verimli olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Katılımcılar ve Mekan

Cizre Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'nde düzenlenen konferansa İdil Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Anıl Adıgüzel, havalimanı çalışanları ve aileleri katıldı. Etkinlik, kurum içi dayanışma ile aile odaklı politikaların güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladı.

2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen bu tür faaliyetlerin, çalışan refahı ve aile bağlarının güçlenmesine olumlu yansımalar getirmesi hedefleniyor.

