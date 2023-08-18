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Sözleşmeli öğretmenlerin iller arası nakil talepleri alınmaya başlıyor!

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Sözleşmeli öğretmenlerin iller arası nakil talepleri alınmaya başlıyor!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada arklı illerde öğretmenlik görevini yürüten eşlerin iller arası nakil taleplerinin 21-25 Ağustos tarihlerinin arasında alınacağını duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre; Farklı illerde görev yapan ve sözleşmeli öğretmen görevini yürüten ve 30 Eylül 2023 tarihinden önce 3 yılını doldurmamış eşlerin iller arası yatay geçiş talepleri 21-25 Ağustos tarihleri ??arasında alınacak.

Öğretmenler dilekçeyle yer değişikliği talebinde bulunabilirler. Başvuru tarihi öğretmenlerin yaz tatiline dahil olduğundan, dilekçeler istenen il milli eğitim kuruluna sunulabilir. Belirtilen şartları taşıyanlar tarafından randevu alınacak ve ilgililere kısa mesaj ile bilgi verilecektir.

Eğitim
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