SUBÜ Spor Bilimleri Programları SPORAK'tan Yeniden Akreditasyon Aldı

SUBÜ Spor Bilimleri Programları SPORAK tarafından yeniden akredite edildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki programlar, Spor Bilimleri Derneği Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılan ara değerlendirme sonucunda yeniden akreditasyon aldı.

Hangi programlar, kaç yıl akredite edildi?

İlk kez 2023 yılında akredite edilen fakülte programlarıyla ilgili son değerlendirme sonucunda; Antrenörlük Eğitimi Programı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 3 yıl, Rekreasyon Programı ise 1 yıl süreyle yeniden akredite edilme hakkı kazandı.

Tam akreditasyon ve dekanın değerlendirmesi

Bununla birlikte fakülte bünyesindeki Spor Yöneticiliği Programı 2022 yılında SPORAK tarafından akredite edilmiş ve akreditasyonu 2027 yılına kadar geçerli olacak şekilde onaylanmıştı. Böylece Spor Bilimleri Fakültesi, tüm programlarıyla tam akreditasyon kapsamına girmiş oldu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Çilli, akreditasyon süreçlerinin fakültenin kalite ve sürdürülebilir eğitim anlayışını pekiştirdiğini vurgulayarak, tüm bölümlerle birlikte eğitimde sürekli gelişimi desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

