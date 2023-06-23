Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, LGS başarısını kutluyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, LGS sınavında başarılı olan öğrencileri tebrik etti. Sepetci, öğrencilerin başarısında emeği geçen okul idaresi, öğretmenler ve aileleri de kutladı.

İhsan Sepetci, “Öğrencimizi tebrik eder, başarıda emeği geçmeyi başaran okul idaresini, öğretmenlerimizi, ailesini kutlar başarılarının devamını dilerim. İlçemizde LGS sınavında tüm okullarımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi göstermiş oldukları başarı nedeniyle ayrıca tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.