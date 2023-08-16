Takvim açıklandı: Daha okullar açılmadan öğrencileri tatil heyecanı sardı

2023-2024 eğitim öğretim senesinin başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı yeni takvimini yayımladı. Tatil günleri epey dikkat çekti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİ TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Eylül ayında yeni ders zili çalacak ve 2023-2024 eğitim öğretim senesi başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni takvim şu şekilde;





-1 Ocak Pazartesi Yılbaşı tatili

-9 Nisan-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili

-23 Nisan Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili

-1 Mayıs Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü tatili

-17 Haziran-19 Haziran Kurban Bayramı tatili

Birinci dönem 11 Eylül tarihinde başlayacak. İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında olacak. 22 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde yarıyıl tatili yapılacak. İkinci dönem 5 Şubat tarihinde başlayacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan tarihleri arasında olacak. 14 Haziran tarihinde de okullar yaz tatiline girecek.