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  3. Tatil yapan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine büyük şok! MEB gece yarısı duyurdu

Tatil yapan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine büyük şok! MEB gece yarısı duyurdu

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Tatil yapan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine büyük şok! MEB gece yarısı duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, afet nedeniyle uzun süredir kapalı olan okulların açılış gününü erkene çektiğini bildirdi. 11 eyalette telafi dersleri başlarken öğrenciler 3 Ağustos'ta derslere dönecek. Bu karar milyonlarca öğrenci ve veliyi büyük sevince boğdu.

Haziran ayında, uzun zamandır beklenen yaz tatili ciddi bir şekilde başladı. Ancak 2022-2023 yıllarında Türkiye'de yaşanan afetten dolayı birçok öğrenci uzunca bir süre okula gidemedi ve eğitimlerine uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam etti. Sel, deprem gibi afetler nedeniyle bazı şehirlerde okullar bir süreliğine tatil edilerek uzaktan eğitime geçildi. Ancak müjdeli haber son dakika bilgisi olarak geldi. Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla okulların açılış tarihinin erkene çekildiği duyuruldu.

3 AĞUSTOS'TELAFİ DERSLERİ İÇİN OKULLAR AÇILIYOR

3 AĞUSTOS'TELAFİ DERSLERİ İÇİN OKULLAR AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, afet ve okulların kapanmasının ardından telafi sınıflarının uygulanmasına karar verdi. Bu bağlamda okulun 3 Ağustos 2023'te açılacağı açıklandı.

Depremden etkilenen 11 eyaletteki öğrenciler için telafi eğitimi ve okulların 3 Ağustos'ta başlayacağının bildirildiği açıklamada, bu kurslara katılımın zorunlu olmadığı, bu eğitim kurslarına katılımın isteğe bağlı olduğu belirtilmiştir.

Okulların erken açılması öğrencileri sevindirirken, velileri de rahatlattı. Tatilden sonra çocuklarını okula göndermenin mutluluğunu yaşayan veliler, isteğe bağlı telafi dersleriyle de mutlu.

"Yaz tatilinde okulların erken açılması"

Yaz tatili öğrenciler için önemli dinlenme dönemi olmasına rağmen, derslerin aksamaması veya eklenmemesi için okulların erken tarihte çılması gerekiyordu. Öğrenciler bu sayede eğitimlerini tamamlayarak eni eğitim öğretim yılı için daha iyi hazırlanma fırsatı yakalayacaklar.

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