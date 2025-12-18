TMYO'da Uzman Dr. Esma Bilgili ile Kariyer Söyleşisi

Sosyo-kültürel etkinlik kapsamında ilham veren buluşma

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu (TMYO), ilçenin yetiştirdiği önemli isimlerden Sağlık Bakanlığı Uzman Doktoru Esma Bilgili'yi ağırladı. Okulda düzenlenen sosyo-kültürel etkinlikler serisi kapsamında gerçekleşen söyleşide Dr. Bilgili, öğrencilerle kariyer ve kişisel gelişim üzerine deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğe özellikle Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Dr. Bilgili, kendi eğitim ve kariyer yolculuğundan önemli kesitler sunarak öğrencilere yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

Sunumunda azim, süreklilik ve kişisel gelişimin başarıya ulaşmadaki kritik önemine vurgu yapan Bilgili, gençlere gelecek hedeflerine ulaşmaları için kıymetli öneriler aktardı.

Söyleşiye Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nedret Korkmaz, Öğr. Gör. Nur Hoşgör ve Öğr. Gör. Hülya Gençer Çağlar ile çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik, öğrencilerin Dr. Bilgili’ye yönelttiği soru-cevap bölümüyle sona erdi.

TMYO öğrencileri, uzman bir ismin tecrübelerinden faydalanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

PROF. DR. İSMET ÇELİK HEDİYE TAKDİMİ