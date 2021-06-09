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Ücretsiz tablet yardımı hangi kurumlar tarafından yapılmakta? Ücretsiz tablet yardımı için başvurular nereye yapılmalı?

Türkiye covid-19 önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçiş yapmıştır. Lakin hâlâ çoğu ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimi almakta olan çoğu öğrencinin tableti, laptopu veya bir bilgisayarı bulunmamakta. Bu nedenden ötürü öğrenciler derslerinde geri kalmaktadır. Bununla ilgili MEB ücretsiz tablet dağıtmaktadır. Peki Ücretsiz tablet yardımı hangi kurumlar tarafından yapılmakta? Ücretsiz tablet yardımı için başvurular nereye yapılmalı?

09 Haziran 2021 Çarşamba 05:03
Ücretsiz tablet yardımı hangi kurumlar tarafından yapılmakta? Ücretsiz tablet yardımı için başvurular nereye yapılmalı?
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Covid-19 salgını nedeniyle birçok öğrenci eğitim ve öğretim hayatlarına uzaktan devam etmek zorunda kalmıştır. Bu öğrencilerin derse kolay giriş yapması ve durumu olmayan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tablet destek kampanyası başlatıldı. Birçok kişi ve kurum tarafından katılım gösterilen bu kampanyada ihtiyacı olan öğrencilere tablet desteğe sağlanacak. Böylece öğrencinin derse daha kolay giriş yapması sağlanacak. Peki bu ücretsiz tabletler için nereye başvuru yapılmalı?

 

Covid-19 virüsünden dolayı uzaktan eğitime geçiş yapan ve uzaktan eğitime devam etme zorunluluğu bulunan binlerce öğrenci, evinde rahat bir eğitim alabilmesi adına gereklilik duyulan bilgisayar, tablet veya cep telefonu bulunduramamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı birtakım çalışmalar başlattı. Çalışmaların amacı ise bu sorunu ortadan kaldırarak çocukların rahat eğitim alabilmesini sağlamaktır.
 

 

Hangi kurumlardan tablet yardımı alınabilir? Nerelere başvuru yapılmalı?

 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), birçok kez ihtiyaç duyan öğrencilere yaptığı yardım ile gündeme gelmektedir. Bu yardımlardan biri ise ücretsiz tablet dağıtımlarıdır. Bu tablet dağıtımından yararlanmak isteyen öğrencilerin öncelikle başvuru yapması gerekmektedir.

 

MEB tarafınca verilecek ücretsiz tabletlerden faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruda bulunması durumunda; kısa sürede başvuru değerlenecek ve öğrencilerin ev ortamında rahat bir şekilde derslere katılması ve canlı dersleri kaçırmaması için bu cihazların bulunuyor olması gerekmektedir. Bu cihazların bulunmadığı evler ise diğer öğrencilerden geri kalmaktadır. Bundan dolayı bu cihazlar uzaktan eğitimin temel taşlarındandır.
 

 

Tablet yardımı yapan kurumlar;
• Milli Eğitim Bakanlığı,
• Belediye,
• Milli Savunma Bakanlığı,
• Baykar,
• Türk Kızılayı.

 

Tablet desteği için Milli Eğitim Bakanlığı’na nasıl başvuruda bulunulur?

 
MEB tablet desteği yardımları için başvuru yapmak; bakanlığın resmi web sayfası üstünden başvuru işlemlerini yerine getirmek gerekmektedir. Başvuruyu yapan ihtiyaç sahibi öğrenci bireyler, belirlenen koşullara uygunluk gösteriyorsa MEB tarafınca dağıtılmakta olan ücretsiz tabletten yararlanabilir. 

 

 

Tablet desteği için Belediyelere nasıl başvuruda bulunulur?

 
Uzaktan eğitim kapsamında teknolojik aletler sistemin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bundan dolayı öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu eşyalardan bir tanesi tablettir. Tabletler ise belediyeler tarafından dağıtılmaktadır. Birçok belediye ihtiyacı olan vatandaşlara tablet verir. Bu belediyeler ise;
 

Esenler Belediyesi 

tarafından başlatılan tablet kampanyasına göre; hizmet vermekte olduğu alanda yer alan ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu tableti MEB tarafından hazırlanan EBA platformuna giriş yapamadığı tespit edilen öğrencilere ve bir evde birden fazla öğrenci bulunuyorsa buralara tablet desteği verilmektedir.

 

Kadıköy Belediyesi

 tarafından düzenlenen “Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar” ismini taşıdığı kampanya çerçevesinde öğrencilerin belediye tarafına yapılacak ikinci el tablet ve sıfır tabletlerin buluşturulmasıdır. İhtiyaç duyan öğrenciler için 4444 55 22 telefon numarasını tuşlayarak ya da belediyenin web sayfası üzerinden tablet yardımı isteyebilirler.

 

• Tuzla Belediyesi

 “Askıda Tablet” ismiyle kampanya başlatan Tuzla Belediyesi; bu çerçevede öğrencilerin ücretsiz tablet desteğinden yararlanmalarını sağlamaktadır. Bağışçıların bu kapsamda verdiği tablet hediyelerinin; ihtiyaç sahibi öğrenciler ile buluşmasını sağlayan belediye, yapılan başvuruların incelenmesi ardından öğrencileri tabletleri ile buluşturmaktadır.

 

Sivas Belediyesi

 tarafından 5 bin öğrencinin 1 senelik 30 GB intenet paketi bulunan tabletlerden yararlanmasına olanak sunmaktadır. Tablet ihtiyacı bulunan öğrencilerin Sivas Belediyesi resmi web sayfası aracışığı ile başvuruda bulunması şart koşulmaktadır.

 

• Kayseri Belediyesi

tarafından ihtiyaç duyan 10 bin öğrenciye tablet ihtiyaçlarını gidermek adına başlatılan kampanya ile tabletler sağlanmaktadır. Yine intenet üzerinden başvuru istenmektedir.

 

• Konyaaltı Belediyesi

tarafından hizmet alanında bulunan yerlerde yaşamakta olan ve uzaktan eğitim adına tablet yardımına ihtiyaç duyan öğrencilere tablet verilmektedir.

 

• Nilüfer Belediyesi

tarafından “Eğitime Destek Olun Eksik Olmayın” adı altında başlatılan kampanyada; bağışta bulunanlar tarafından verilen tabletler, tablet ihtiyacı olan öğrenciler ile buluşturulmaktadır.

 

• Döşemealtı Belediyesi

tarafından EBA sistemlerine giriş yapamayan ve bu nedenden ötürü geri kaldığı tespit edilen 100 bin öğrencinin ücretsiz bir şekilde tabletten yararlanması sağlanmaktadır. Başvuru yapan öğrenciler ile ilgili araştırmalar yapılır ve bu kapsamda öğrenci tabletle buluşturulur.

 

• Adana Büyükşehir Belediyesi

tarafından “Bu Dayanışmada Gelecek Var” kampanyası ismi ile öğrenciler ile buluşan tabletler için öğrencinin yapması gereken başvuruda bulunmaktır.

 

• İzmir Büyükşehir Belediyesi

hazırlamış olduğu kampanya çerçevesinde başvuruda bulunan öğrencilere tablet desteği yapılmakta.

 

• Çaldıran Belediyesi

yapmış olduğu kampanya ile başvuruda bulunan öğrencilere tablet tanıyor.

 

• Anavutköy Belediyesi

hazırladığı kampanya ile ihtiyaç duyan öğrencilere başvuru formunun ardından tablet yardımı yapmaktadır.

 

• Bağcılar Belediyesi 

Hazırladığı kampanya ile öğrencilere tablet vermektedir. Yapılması gereken başvuru işlemlerinin tamamlanmasıdır.

 

Milli Savunma Bakanlığı tarafına başvuruda nasıl bulunulur?

 
Milli Savunma Bakanlığı tablet desteği sunmakta olan kurumlar arasında bulunmaktadır. Bakanlık tarafınca yapılan açıklama dahilinde tablet yardımı yapmakta olan kurumların listesi şöyledir;

 

• MKEK: 1500 adet,

 

• ASFAT: 1500 adet.

 

Tablet başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin Milli Savunma Bakanlığı resmi web sitesi aracılığı ile başvuru formunu doldurup göndermesi gerekmektedir.

 

 

BAYKAR’dan tablet desteği almak için yapılması gereken başvurular

 
BAYKAR da tablet desteği vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte tablet desteği sunan BAYKAR, ihtiyaç duyan öğrencilere verebildiği kadar tablet verecektir. Lakin kurum başvuru planını açıklamamıştır.

 

 

Türk Kızılayı tarafından verilecek tablet için başvuruda bulunma

 
Türk Kızılayı tablet desteği vermekte olan kurumlardan bir tanesidir. Eğer öğrenci Türk Kızılayı tarafından tablet desteği almak istiyorsa Türk Kızılayı Mobil Çağrı Merkezi 168 veya Türk Kızılayı resmi web sayfası üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Tablet bağışında bulunacak olan bireylerinde aynı yolu izlemesi gerekmektedir.

Son Güncelleme: 09.06.2021 05:03
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