Ümraniye'de 6 Yıldır Süren Ahşap Baskı Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Ümraniye Belediyesi'nin 6 yıldır verdiği Ahşap Baskı Kursu; ücretsiz eğitim, Halk Eğitim Merkezi sertifikası ve yılsonu sergisiyle ilgi topluyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:16
Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını geleceğe taşıma hedefiyle düzenlediği eğitimlere devam ediyor. 6 yıldır aralıksız verilen Ahşap Baskı Yapımı Kursu, kapsamlı ders içerikleri ve uygulamalı eğitimleriyle yoğun talep görüyor.

Kayıt ve Süreç

Her yıl Eylül ayında kayıtları alınan kurs, Ekim ayında başlayıp Haziran ayı sonunda tamamlanıyor. Programa 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabiliyor; başvurular belediyenin web adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim İçeriği

Kurs boyunca katılımcılara model tasarlama ve desen çizimi, ahşap kalıplarla baskı teknikleri, geleneksel ve modern baskı uygulamaları, ürünlerin bakım ve koruma yöntemleri, renk bilgisi ve malzeme kullanımı ile ahşap baskıya özgü çeşitli teknikler hem teorik hem uygulamalı olarak aktarılıyor.

Sertifika ve Sergi

Kursu başarıyla tamamlayanlar Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Eğitim dönemi sonunda düzenlenen genel sergide öğrencilerin özgün tasarımları sanatseverlerle buluşuyor.

Ekonomik ve Sosyal Katkı

Kursiyerler ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlarken, sosyal medya üzerinden sipariş alıp kendi markalarını oluşturma fırsatı da yakalıyor. Ümraniye Belediyesi, bu eğitimlerle geleneksel sanatların yaşatılması ve ekonomik değere dönüştürülmesine katkı sunuyor.

