Üniversite Ankara'da okunur diyenlere Mansur Yavaş'tan full destek! Tüm üniversitelilere müjdeyi verdi

Üniversite tercihinde Ankara'ya yer verecek öğrencilere Başkan Mansur Yavaş destek mesajlarını yayınladı. Tüm öğrencilerin yüzünü güldürecek haber gelirken sıcak yemek, indirimli fatura ve daha birçok avantajıyla öğrencilerin vazgeçilmez şehrinin Ankara olacağını söyleyen Yavaş'ın açıklamaları...

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler tercih araştırmalarını yapmak için harekete geçti. Tercih listelerinde Ankara'yı yazacak olanlara sevindirici haber geldi. Öğrenci dostu olan Ankara 10. sırada yer alırken Yavaş, 2023 yılında 2. sıraya yükseldiğine vurgu yaptı. Ankara'nın beklediğini ve üniversitenin Ankara'da okunması gerektiği belirtildi.





Ankara Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) araştırmasına göre; 2023 yılının Öğrenci Dostu Şehirleri (ÖDÜŞ) sıralamasında Başkent, geçmiş zamanlar gibi 2. sırada bulunuyor.

ÖĞRENCİLERE DESTEK VERİLECEK

ABB eğitim, ulaşım, sosyal aktiviteden barınmaya kadar birçok alan üzerinde hizmet verilmeye devam edeceğini belirtirken öğrencilere yemek hizmetiyle beraber sınav ücretlerinin karşılanmansı gerçekleşiyor.

ABB, öğrencileri evlerinde ailelerin yanında hissettirecek gibi pek çok farklı destek imkan sunulurken indirimli su faturası, sıcak yemek, giysi yıkama, ders çalışma alanları, teknoloji merkezleri, çevrimiçi teknoloji eğitimleri, ring araçları ve KPSS kampları gibi farklı hizmetler sağlanılarak öğrencilere imkan verilir.