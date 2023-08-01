  1. Anasayfa

  2. Eğitim

  3. Üniversite Ankara'da okunur diyenlere Mansur Yavaş'tan full destek! Tüm üniversitelilere müjdeyi verdi

Üniversite Ankara'da okunur diyenlere Mansur Yavaş'tan full destek! Tüm üniversitelilere müjdeyi verdi

Yayınlanma:
Üniversite Ankara'da okunur diyenlere Mansur Yavaş'tan full destek! Tüm üniversitelilere müjdeyi verdi
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler tercihlere çevrildi. Tercih yapacak ve listesinde Ankara'ya yer vereceklere ABB Başkanı'ndan destek mesajı geldi. Mansur Yavaş'tan full destek açıklaması.

Üniversite tercihinde Ankara'ya yer verecek öğrencilere Başkan Mansur Yavaş destek mesajlarını yayınladı. Tüm öğrencilerin yüzünü güldürecek haber gelirken sıcak yemek, indirimli fatura ve daha birçok avantajıyla öğrencilerin vazgeçilmez şehrinin Ankara olacağını söyleyen Yavaş'ın açıklamaları...

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler tercih araştırmalarını yapmak için harekete geçti. Tercih listelerinde Ankara'yı yazacak olanlara sevindirici haber geldi. Öğrenci dostu olan Ankara 10. sırada yer alırken Yavaş, 2023 yılında 2. sıraya yükseldiğine vurgu yaptı. Ankara'nın beklediğini ve üniversitenin Ankara'da okunması gerektiği belirtildi.

üniversite şehri ankara

Ankara Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) araştırmasına göre; 2023 yılının Öğrenci Dostu Şehirleri (ÖDÜŞ) sıralamasında Başkent, geçmiş zamanlar gibi 2. sırada bulunuyor.

ÖĞRENCİLERE DESTEK VERİLECEK

ABB eğitim, ulaşım, sosyal aktiviteden barınmaya kadar birçok alan üzerinde hizmet verilmeye devam edeceğini belirtirken öğrencilere yemek hizmetiyle beraber sınav ücretlerinin karşılanmansı gerçekleşiyor.

ABB, öğrencileri evlerinde ailelerin yanında hissettirecek gibi pek çok farklı destek imkan sunulurken indirimli su faturası, sıcak yemek, giysi yıkama, ders çalışma alanları, teknoloji merkezleri, çevrimiçi teknoloji eğitimleri, ring araçları ve KPSS kampları gibi farklı hizmetler sağlanılarak öğrencilere imkan verilir. 

Eğitim
Tatil yapan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine büyük şok! MEB gece yarısı duyurdu
Tatil yapan ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine büyük şok! MEB gece yarısı duyurdu
Milyonlarca aday bu günü bekliyordu: YKS tercih işlemleri başladı
Milyonlarca aday bu günü bekliyordu: YKS tercih işlemleri başladı
Hem öğrenciler hem velilere YKS tercihi öncesi büyük şok! Yüzde 200 arttı
Hem öğrenciler hem velilere YKS tercihi öncesi büyük şok! Yüzde 200 arttı
Üniversite tercihi yapacak öğrencilere büyük şok! O üniversiteye taksit diye servet ödeyecekler
Üniversite tercihi yapacak öğrencilere büyük şok! O üniversiteye taksit diye servet ödeyecekler
Öğretmen ve öğrencileri şoka uğratan haber! MEB'den cep telefonu kararı çıktı: Tüm öğrenciler uymak zorunda
Öğretmen ve öğrencileri şoka uğratan haber! MEB'den cep telefonu kararı çıktı: Tüm öğrenciler uymak zorunda
Okullarda sistem sil baştan değişiyor! 4 gün okul 3 gün tatil: Öğrenciler bayram edecek
Okullarda sistem sil baştan değişiyor! 4 gün okul 3 gün tatil: Öğrenciler bayram edecek
Üniversiteli öğrenciler panikte! Mazide kalan harç ödemeleri geri mi dönüyor: YÖK kesin konuştu!
Üniversiteli öğrenciler panikte! Mazide kalan harç ödemeleri geri mi dönüyor: YÖK kesin konuştu!