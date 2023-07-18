Üniversite harçlarına ilişkin YÖK'ten flaş açıklama

Resmi Gazete'de yayınlanan karara bakılarak üniversite harçlarının geri geldiği bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Kararı'na bakılarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında yalnızca üniversitelerde ikinci öğretim öğrencileri harç ödemeyecek birinci öğretim öğrencileri de üniversite harcı ödemeye zorunlu kılındı.

Gelen son dakika bilgisine göre YÖK birinci öğretim üniversite öğrencilerinin harç ödeyeceği konusunda karara varıldı. YÖK tarafından yapılan açıklamalar üzerinden maddelerde yer alan bilgilerden öğrencilerin ödemeleri gereken ücretlerin devlet tarafından karşılanacağı belirtildi.





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