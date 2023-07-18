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Üniversite harçlarına ilişkin YÖK'ten flaş açıklama

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Üniversite harçlarına ilişkin YÖK'ten flaş açıklama
İkinci öğretim yanı sıra birinci öğretimde okuyan öğrenciler içinde harç ödemeleri geri geldiği bilgisi verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiler doğrultusunda Erdoğan, imzalı karar yayımlandı. İşte YÖK tarafından gelen açıklama haberimizde.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara bakılarak üniversite harçlarının geri geldiği bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Kararı'na bakılarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında yalnızca üniversitelerde ikinci öğretim öğrencileri harç ödemeyecek birinci öğretim öğrencileri de üniversite harcı ödemeye zorunlu kılındı.

Gelen son dakika bilgisine göre YÖK birinci öğretim üniversite öğrencilerinin harç ödeyeceği konusunda karara varıldı. YÖK tarafından yapılan açıklamalar üzerinden maddelerde yer alan bilgilerden öğrencilerin ödemeleri gereken ücretlerin devlet tarafından karşılanacağı belirtildi. 

Üniversite harç ödemeleri

 

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