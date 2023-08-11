Üniversite öğrencilerine tam destek geldi! Şartı sağlayanlar 4 yıl geri ödemesiz para alacak

Üniversite öğrencilerinin yüzü bu haberle gülecek! Dört sene boyunca geri ödemesiz destek alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

Üniversite tercih döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte üniversite adayları heyecanla maddi destekleri de araştırmaya başladı. Üniversite hayatlarında maddi anlamda rahat etmeleri gereken öğrenciler geri ödemesiz burs desteklerini araştırıyor. KYK burs ve kredi ödemelerinin dışında birçok farklı kurum da üniversite öğrencilerine 10 bin TL'ye varan 8 aylık destek veriyor. Üniversite öğrencileri kendi şehirlerinde de olsa başka şehirlerde de olsa eğitim hayatlarına devam edebilmek için maddi anlamda desteğe ihtiyaç duyuyor.





Kurumlar tarafından verilen burs destekleri de üniversite öğrencilerine ilaç gibi geliyor. En çok araştırılan kurumlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü. Geçtiğimiz sene kurum öğrencilere verilen burs desteklerini 500 TL'ye yükseltmişti. Bu sene ise Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite öğrencilerine 1250 TL destek verecek. Kurumun burs ödemeleri Ekim ayında başlayarak ön lisans öğrencilerine 8 ay, lisans öğrencilerine 9 ay boyunca verilecek. Aynı zamanda KYK bursu alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarından faydalanamıyor. Ancak KYK kredi ödemesi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarından faydalanabiliyor. KYK başvuru sonuçları açıklandıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarına başvurular oluşturuluyor ve Ekim ayında ödemeler geriye dönük olarak toplu şekilde yapılıyor.