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Üniversite sınavına kaç gün kaldı? 2021 ÖSYM YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Haziran ayının ilk haftasının tamamlanması ile birlikte pek çok öğrenciler YKS sınavını araştırmaya başladı. Öğrenciler, Üniversite sınavına kaç gün kaldı? 2021 ÖSYM YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorularını araştırmaya başladı.

08 Haziran 2021 Salı 23:29
Üniversite sınavına kaç gün kaldı? 2021 ÖSYM YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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6 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında tüm gözler YKS’ye çevrildi. Haziran ayının son haftasında gerçekleştirilecek olan YKS sınavlarının tarihleri ve detayları araştırılmaya devam ediyor. YKS başvuruları 4 Şubat – 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılırken sınavın ne zaman olacağı araştırılıyor.

Üniversite sınavı ne zaman?

YKS, üç oturumdan oluşacak. 2021 – YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziranda yapılacak. YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT) sınavları ise 27 Haziranda yapılacak.

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından sınav yerlerine dair herhangi bir açıklama yapılmazken ilerleyen günlerde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedir?


Üniversitelere giriş sınavı geçtiğimiz yıllarda YGS – LYS adı altında düzenlenen sınavı YKS olarak değiştirilmiştir. Sınavlar 3 farklı oturumda gerçekleşecek.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

İlk oturum olan sınavı geçen öğrenciler 2. Ve 3. Oturumlara girmeye hak kazanacaklar. İlk oturum sınavdan tercih yapmak isteyen öğrenciler 2 yıllık ön lisans bölümleri yer alırken AYT sınavına giren öğrenciler 4 yıllık bölümlere başvuru yapabilecek. YDT sınavı sonucunda ise öğrenciler dil bölümlerinden 4 yıllık tercih yapabilecek.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 23:29
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