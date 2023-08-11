Üniversite sınavında yıllardır çözülemeyen soru! 750 bin öğrenciden hiçbiri başaramadı

Öğrencilerin geleceklerini şekillendirmek için yapılan ÖSS, 2008 yılında 1.5 milyon adayın katılımıyla tamamlandı. Bu sınavın içerisinde yer alan sorulardan birisi o zamanda büyük ilgi olurken 15(8-3) şeklinde matematiksel işlemi çözmek birçok adayı için zorlu görev haline geldi.

SORUNUN DOĞRU ÇÖZÜMÜ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağani sınav sonucunda yaşanan ilginç durumu paylaşırken işlemi çözmek için örnek yayınlandı.





2006 yılında sorulan soruda tam rakamlar hatırlanmazken 15(8-3) sonucunu merak edildi. İşlemi adım adım çözülürken 8'den 3 çıkarılırken sonuç olarak 5 elde edilir. Bu sonu sonrasında 15'ten çıkarılır ve sonuç 10 bulunur. Bu basit işlemi malesef adayların yüzde 48'i doğruya ulaşamadı.