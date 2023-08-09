Üniversiteli öğrenciler bayram edecek! Başvurana 1250-3.750 TL arası burs bağlanıyor

KYK başta olmak üzere birçok kurum ve vakıf öğrencilere karşılıksız olarak burs imkanı sunulurken başvuru yapmak isteyenler araştırmalarına başladı. Bu doğrultuda burs veren kurumları merak edenler araştırırken lians öğrencilerine aylık 1.250 TL, doktora 3.750 TL'ye kadar burs imkanı sunuluyor.

2022-2023 BURS TUTARLARI

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1.250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2.500 TL





KYK BURS BAŞVURULARI

Geçtiğimi eğitim öğretim döneminde başvurular 15-17 Kasım 2022 tarihinde KYK tarafından yapılırken burs başvuruları ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin bitirilmesi üzerine Kasım ayında aynı şekilde olması tahmin ediliyor.