Üniversiteli öğrenciler bayram edecek! Başvurana 1250-3.750 TL arası burs bağlanıyor
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Milyonlarca üniversite öğrencisine müjdeli haber geldi. Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala üniversite hayatına yeni adım atacak olan adaylar YKS tercih sonuçlarını dört gözle bekliyor. Bunun üzerine üniversite öğrencilerine verilen burs tutarlarında artış yaşandı. İşte detaylar...
KYK başta olmak üzere birçok kurum ve vakıf öğrencilere karşılıksız olarak burs imkanı sunulurken başvuru yapmak isteyenler araştırmalarına başladı. Bu doğrultuda burs veren kurumları merak edenler araştırırken lians öğrencilerine aylık 1.250 TL, doktora 3.750 TL'ye kadar burs imkanı sunuluyor.
2022-2023 BURS TUTARLARI
KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1.250 TL
KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2.500 TL
KYK BURS BAŞVURULARI
Geçtiğimi eğitim öğretim döneminde başvurular 15-17 Kasım 2022 tarihinde KYK tarafından yapılırken burs başvuruları ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin bitirilmesi üzerine Kasım ayında aynı şekilde olması tahmin ediliyor.
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