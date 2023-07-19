Üniversiteli öğrenciler panikte! Mazide kalan harç ödemeleri geri mi dönüyor: YÖK kesin konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar gereği, "üniversite öğrenim ücreti" geri getirildi. Bu kapsamda, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında üniversitelerde üniversite öğrencilerinin dışında ikinci öğretimde okuyan öğrenciler de öğrenim ücreti ödemek zorunda kalacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan YÖK kararı şu şekilde:





Haberi alan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), lisans öğrencilerinin harç ödeyeceği iddiasını yalanladı. YÖK'ün açıklamasına göre, "hükümde belirtilen öğrencinin ödeyeceği harçlar devlet tarafından karşılanmasına devam edilecektir". denildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamanın içeriğinde şu ifadelere yer verildi: Resmi Gazete'de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim-Öğretim Ücretlerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre, öğrenimine başlayacak olan bu öğrenciler, devlet üniversitelerinde öğrenimlerini sürdüren ve öğrenimlerine devam eden öğrenciler artık önceki yıllarda olduğu gibi öğrenim ücreti ödemek zorunda kalmayacak.

Bu durum kararın 1. maddesinin 3. fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Geçen yıl yayınlanan kararda da aynı madde mevcuttu. Belirtilen ödemelerin devlet tarafından ödenmesine devam edilecektir. Resmi Gazete'de yayımlanan karar içeriğinde belirtilen ödemeler, yalnızca yurt dışından gelen öğrencilerle birlikte program süresini (eğitim uzatma) dolduran öğrenciler için geçerlidir.



