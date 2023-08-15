Üniversitelilere yeni haber! YKS tercih sonuçları için önemli günler geldi: 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arayanlar için cevap gecikmedi. ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tercih sonuçlarıyla ilgili tüm merak edilenler haberimizde.

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

ÖSYM tarafından gelen açıklama üzerine tercih sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu sene ilk kez üniversiteli olacaklar kayıt tarihleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2021 tarihlerin yapılmasından önce tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihinde yapılacağı açıklandı.





YKS TERCİH SONUÇLARI ÖĞRENME

Üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyenler https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yapılarak işlemler tamamlanır.