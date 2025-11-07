Vali Atilla Toros Şehit Özkan Demir Ortaokulu’nun Açılışına Katıldı

Vali Atilla Toros Şehit Özkan Demir Ortaokulu’nun açılış törenine katıldı

Mezitli’de 24 derslikli yeni eğitim yuvası hizmete girdi

Mersin Valisi Atilla Toros, Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir’i anma ve ismini taşıyan Şehit Özkan Demir Ortaokulunun açılış törenine katıldı.

Mezitli ilçesinde yapımı tamamlanan ve 24 derslikten oluşan okulun açılışında konuşan Vali Toros, binanın hem bir eğitim yuvası hem de vatan uğruna canını feda eden bir kahramanın hatırasını yaşatan bir anıt olduğunu vurguladı.

Vali Toros şu ifadeleri kullandı: "Bu güzel okulun kapısından içeri atılan her adım aynı zamanda bir minnetin, bir vefanın adımıdır. Çünkü bu okul bir eğitim yuvası olmanın ötesinde vatan uğruna canını feda eden bir kahramanın hatırasını geleceğe taşıyan, adeta bir anıttır. Aziz şehidimiz Özkan Demir’in şahsında bu vatan için canını feda eden tüm yiğitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Devletimiz ve milletimiz her daim şehit ailelerimizin yanında olacak; evlatlarımızın aziz hatırasını yaşatmayı kararlılıkla sürdürecektir. Bu kıymetli eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, okulumuzda bilgiyle büyüyen, değerleriyle güçlenen nesiller yetişmesini diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Atilla Toros ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek okulun açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışın ardından Şehit Özkan Demir’in anısına okul bahçesine fidan dikildi.

Vali Toros sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi.

Törene Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, il protokolü, şehit ve gazi aileleri, öğrenci velileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

