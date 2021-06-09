Veli isteği ile öğrenci sınıf tekrarı yapabilir mi? Veli isteği ile sınıf tekrarı dilekçe örneği

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi eğitim alanı da online sisteme geçiş yapmıştı. Ancak online sistemiyle beraber pek çok sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Tüm öğrencilerin intenete ulaşamaması, intenet arızaları, sınav sisteminden kaynaklanan problemler ve daha niceleri öğrencilerin düzgün bir eğitim almasını engelledi. Eğitimdeki bu eşit olmayan durum, öğrencilerinin derslerinde başarısız olmasına neden oluyor.

Bu sorunlar nedeniyle ebeveynler çocuklarının bu eğitimi tekrar alması amacıyla çocuklarının sınıf tekrarı yapmasını amacıyla dilekçe hazırlama seçeneğine yöneldi. Ancak birçok veli bu dilekçenin nasıl oluşturulduğu hakkında net bir bilgiye sahip değil.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 31. Maddesine göre öğrencilerin sınıf tekrarı yapması tavsiye edilmemektedir. Ancak yeterli eğitimi alamamış olan çocukla bir kere olmak şartıyla sınıf tekrarı yapabilir. Bu dilekçenin öneği ise şu şekildedir: