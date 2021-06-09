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Veli isteği ile öğrenci sınıf tekrarı yapabilir mi? Veli isteği ile sınıf tekrarı dilekçe örneği

Koronavirüs salgını ile beraber eğitim alanı uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Bununla beraber velilerin isteği dahilinde öğrencilerin sınıf tekrarı yapması gündeme gelmişti. Bunun üzerine insanlar veli isteği ile sınıf tekrarı yapılmasını sağlayan dilekçenin nasıl oluşturulduğunu internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte detaylar…

09 Haziran 2021 Çarşamba 09:05
Veli isteği ile öğrenci sınıf tekrarı yapabilir mi? Veli isteği ile sınıf tekrarı dilekçe örneği
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi eğitim alanı da online sisteme geçiş yapmıştı. Ancak online sistemiyle beraber pek çok sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Tüm öğrencilerin intenete ulaşamaması, intenet arızaları, sınav sisteminden kaynaklanan problemler ve daha niceleri öğrencilerin düzgün bir eğitim almasını engelledi. Eğitimdeki bu eşit olmayan durum, öğrencilerinin derslerinde başarısız olmasına neden oluyor.


Bu sorunlar nedeniyle ebeveynler çocuklarının bu eğitimi tekrar alması amacıyla çocuklarının sınıf tekrarı yapmasını amacıyla dilekçe hazırlama seçeneğine yöneldi. Ancak birçok veli bu dilekçenin nasıl oluşturulduğu hakkında net bir bilgiye sahip değil.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 31. Maddesine göre öğrencilerin sınıf tekrarı yapması tavsiye edilmemektedir. Ancak yeterli eğitimi alamamış olan çocukla bir kere olmak şartıyla sınıf tekrarı yapabilir.  Bu dilekçenin öneği ise şu şekildedir:


Son Güncelleme: 09.06.2021 09:05
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıKoronavirüsVeli Isteği Ile Sınıf Tekrarı Dilekçesi
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