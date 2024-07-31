Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Öğrencilerin yüzünü güldürecek haber! Yaz tatili süresi değişti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEB YAZ TATİLİ KARARLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim döneminin 9 Eylül tarihinde başlayacağını açıklamıştı. MEB tarafından yapılan müfredat düzenlemeleri gereği çalışmaların da hızlandırılması gerekiyor.





Öğrenciler ise okulların daha geç açılıp açılmayacağını merakla araştırıyor. Yaz mevsiminde turizm esnafı zor bir dönem geçirdiği için okulların geç açılarak zararların giderilmesini Bakanlıktan talep edebilir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı okulların geç açılması ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.