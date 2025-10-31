VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

VGM burs sonuçları, başvuruların 31 Ekim 2025'te sona ermesiyle Kasım sonu veya Aralık başında açıklanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 12:33
Ekim ayının son günlerinde "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu, öğrenciler ve ailelerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan karşılıksız yükseköğrenim bursu başvuru süreci 21 Ekim'de başladı ve 31 Ekim 2025 itibarıyla sona erdi.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başvuruların tamamlanmasının ardından VGM'nin ilgili birimleri, binlerce başvuruyu titizlikle inceleyecek. Öğrencilerin beyan ettikleri bilgiler doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonrası hak kazananlar ilan edilecek.

Geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında, yükseköğrenim burs sonuçları genellikle Kasım ayının son haftası ile Aralık ayının ilk yarısı arasında duyuruldu. Bu nedenle 2025-2026 dönemi sonuçlarının da Kasım ayı içerisinde veya en geç Aralık ayı başlarında açıklanması bekleniyor.

VGM Burs Miktarları

VGM bursunu almaya hak kazanan öğrenciler, 2025 yılının Ocak ayından itibaren güncellenen burs tutarlarından faydalanacak. Resmi tutarlar şu şekilde:

Ortaöğrenim (Lise vb.) Eğitim Yardımı: 1.250,00 TL

Yükseköğrenim (Önlisans/Lisans) Burs Miktarı: 3.000,00 TL

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 3.000,00 TL

Sonuçlar ve Sorgulama

VGM burs sonuçları açıklandığında, en güncel bilgi ve sorgulama ekranı kurumun resmi internet sitesinde ve e-Devlet üzerinden paylaşılacaktır. Başvuru yapan adaylar, VGM resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden sonuçları takip edebilir.

Haberimiz, sonuç açıklanır açıklanmaz güncellenecek ve sorgulama linkleri paylaşılacaktır.

