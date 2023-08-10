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Yabancı dil testleri değişti! Bu sınavın global geçerliliği olacak

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Yabancı dil testleri değişti! Bu sınavın global geçerliliği olacak
ÖSYM yabancı dil testlerinde yenilik yaptı! Artık bu sınav uygulanacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yabancı dil sınavına girenlere yeni değişiklikler bildirildi! Artık bu sınavın uluslararası geçerliliği olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YABANCI DİL SINAVI DEĞİŞTİ

ÖSYM yabancı dil sınavlarıyla ilgili büyük bir değişiklik yaptı. Artık okuma, yazma, konuşma ve dinleme testi yapmak için e-TEP isimli elektronik bir sınav uygulanacak. Sınavın geliştirilmesi için çalışmalar başladı. Aynı zamanda yeni elektronik sınavın uluslararası geçerliliği de olacak. 

ösym yabancı dil sınavını değiştiriypr

Sınavın pilot uygulamaları 22-23 Temmuz tarihlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı sınav merkezinde yapıldı. Pilot uygulamaya sınırlı sayıda aday katılım gösterdi ve adaylar 240 dakika sürede sınavı tamamladı. İngilizce olarak yapılan sınavın ilk bölümünde okuma ve dinleme testleri, ikinci bölümünde ise yazma ve konuşma testleri uygulandı. YDS ve e-YDS sınavlarından 70 puan ve üstü alan adayların İngilizcelerinin genelde B2 seviyesinde olduğu tespit edildi. Yeni yabancı dil sınavının daha kapsamlı bir yabancı dil sınavı olması için çalışmalar sürüyor. 

Eğitim
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