Yeni bakandan flaş karar! Yusuf Tekin açıkladı: 3 ay öne çekildi! Tüm öğrencileri kapsıyor

Haziran ayına girmemizle beraber Mili Eğitim Bakanlığından gelen son dakika açıklamalar yakından takip edilirken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 16 Haziran'da karneler verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen açıklamalar üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den tatile karşı açıklamalar yapıldı.

Yusuf Tekin yaptığı açıklamalarda yeni görevine ilişkin konuşmalarda bulunurken yeniden eğitim camiamızla beraber çalışma imkanları sunuldu. İdari personelimiz, özel öğreti kurumlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızla beraber yeni Türkiye Yüzyılının inşası için el ele, gönül gönüle çalışacağının altını çizdi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman kapanacağını araştırırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir durumda açıklama yapılmadı. 2022-2023 yılında okullar 16 Haziran Cuma günü kapanırken 3 aylık yaz tatili başlayacağı tahminler arasında. Bununla beraber 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ise 11 Eylül 2023 Pazartesi günü ilk ders zili ile başlayacak.

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta meydana depremin ardından okulların kapanacağı dönemi sona ermesine dair açıklamalarda bulunurken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 16 Haziran'da eğitim sona erecektir.

ÖĞRENCİLER DÖNEM SONU KARNE VERİLECEK

16 Haziran tarihinde kapanacak okulların başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler bege ve karnelerini alacak. Dönem sonu not ortalaması 70.00 ile 84.99 arasında olanlara teşekkür belgesi verilirken takdir belgesi ise 85 ve üzeri olanlara hak tanınacak.





12. SINIF ÖĞRENCİLER İÇİN DEVAMSIZLIK BİLGİSİ

Özer, açıklamalarında 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan muaf olarak eğitime devam edeceğini belirtti. Her sene sınavdan sonra müjdeli haber verilirken 10 ili etkileyen depremler üzerine 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakılmayacağı belirtildi. YKS oturumu bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek.