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YKS baraj puanları düşecek mi? Çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu..

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren bir çok adayın baraj puanının altında kalması sonucu baraj puanlarının düşürülmesine ilişkin öneriler gündeme geldi. Konuyla ilgili bir çalışma başlatan YÖK, hazırladıkları çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Nihai kararın ise kısa bir süre sonra Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

10 Ağustos 2021 Salı 15:28
YKS baraj puanları düşecek mi? Çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu..
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda YÖK'ün sınav barajını düşürmesine yönünde bir teklifi gündeme getiren MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasında üniversite sınavlarının da kaldırılmasını dile getirmişti. Bir çok adayın sınavda barajın altında kalmasından ve eğitimlerinde 1 yıl daha beklemek zorunda kalmalarından dolayı gündeme getirilen bu konuyu değerlendiren YÖK, bir çalışma başlattı ve son değerlendirmelerini yaptığı çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.


Üniversiteye girişler için geçerli olan baraj puanlarıyla ilgili başlatılan çalışmalarda pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime verilen mecburi ara ve öğrencilerin uzaktan eğitimle sınavlara daha iyi hazırlanamamaları, sınavlarda başarı oranlarının düşmesine neden olduğu ele alındı.

180 olan baraj puanının daha altında kalan öğrenciler için başlatılan çalışmalarda puanların 170'e düşürülmesi gündeme getirilirken bu puan dilimiyle  binlerce adayın 4 yıllık okulları tercih edebilme imkanlarının kendilerine sunulacak. Söz konusu çalışmaları tamamlayan YÖK, sunumunu Başkan Erdoğan'a iletirken Erdoğan tarafından nihai kararın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.


Son Güncelleme: 10.08.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
YökCumhurbaşkanı ErdoğanYks SınavıBaraj PuanıBaraj Puanı Düşekemi
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